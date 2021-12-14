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WSJ сообщила о вероятном слиянии холдингов Vox Media и Group Nine Media

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ведущие холдинговые компании, занимающиеся цифровыми СМИ - Vox Media Inc. и Group Nine Media Inc. - ведут переговоры о возможном слиянии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Компании намерены провести слияние без участия денежных средств, после чего Vox Media отойдет 75%-ная доля в объединенной компании, а Group Nine Media - оставшиеся 25%, говорят источники. Обе компании не торгуются на бирже.

Ожидается, что новую компанию возглавит гендиректор Vox Джим Банкофф, а председателем совета директоров станет глава Group Nine Бен Лерер.

Банкофф подтвердил факт переговоров о сделке во внутренней записке для сотрудников.

По словам источников газеты, выручка объединенной компании в 2022 году может превысить $700 млн, прибыль - $100 млн. Совокупная выручка двух фирм в 2021 году увеличилась примерно на 30%.

Холдингу Vox Media принадлежат такие онлайн-издания, как The Verge (специализируется на новостях технологическог8о сектора) и сеть спортивных блогов SB Nation. В Group Nine входят новостное медиа NowThis и медиа-бренд Dodo, специализирующийся на вирусных видеороликах про животных.

Vox Media Group Nine Media Джим Банкофф Бен Лерер Dodo The Verge

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