BuzzFeed купит HuffPost

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американское интернет-издание BuzzFeed Inc. купит новостной ресурс HuffPost в рамках сделки, которая будет оплачена акциями, заявили компании.

Это является частью более крупной сделки между BuzzFeed и Verizon Media, подразделением Verizon Communications Inc., которая владеет HuffPost. В соответствии с соглашением компании будут распространять контент на платформах друг друга и совместно использовать рекламные возможности. По итогам соглашения Verizon Media получит миноритарный пакет акций BuzzFeed.

Подробные условия сделки не разглашаются.

Основатель и исполнительный директор BuzzFeed Джона Перетти будет руководить объединенной компанией. Также BuzzFeed займется поиском нового главного редактора HuffPost.

Сделку планируется закрыть до конца 2020 года.

В совместном заявлении компании отметили, что BuzzFeed и HuffPost имеют дополняющие друг друга аудитории и выиграют от укрупнения масштаба.

Как ожидается, приобретение HuffPost увеличит ежемесячный охват аудитории BuzzFeed на 29% - до 103 млн уникальных посетителей в месяц, согласно данным аналитической фирмы Comscore.

Новые медиа-компании, такие как BuzzFeed и HuffPost, росли с головокружительной скоростью несколько лет назад на волне спроса со стороны онлайн-читателей к быстрым новостям, контенту о стиле жизни и развлечениях. Это позволило компаниям привлекать значительные рекламные деньги. Однако бизнес стал более сложным после того, как технологические гиганты Facebook и Alphabet стали перетягивать рекламу на себя. В этом году пандемия коронавируса нанесла еще один удар, отмечает The Wall Street Journal.

В то время как некоторые издатели добились успеха в увеличении доходов за счет платной подписки и электронной торговли, многие игроки данного сектора проводили слияния. В прошлом году Vice Media приобрела Refinery29, Vox Media купила New York Media, а GroupNine Media Inc. стала владельцем PopSugar. По данным источников, BuzzFeed также изучал возможности для приобретения.

BuzzFeed рассчитывает получить в этом году операционную прибыль впервые за много лет, сказал Перетти в интервью изданию. Компания сэкономила деньги за счет увольнений, неоплачиваемых отпусков и других сокращений расходов.

Для Перетти сделка с HuffPost - это своего рода возвращение домой, отмечает WSJ. Он был одним из основателей сайта в 2005 году, который тогда назывался The Huffington Post, вместе с Арианной Хаффингтон и Кеннетом Лерером.

BuzzFeed и HuffPost объединяются на фоне спада веб-трафика обоих. По данным Comscore, в октябре трафик BuzzFeed упал почти на 23% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 69 млн уникальных посетителей. HuffPost привлек 36 млн посетителей, что примерно на 5% меньше, чем годом ранее.