Турецкая Enka станет генподрядчиком строительства штаб-квартиры "Яндекса" за 500 млн евро

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Турецкая строительная компания ENKA и "Яндекс" заключили соглашение о строительстве новой штаб-квартиры интернет-компании в Москве.

Согласно сообщению Enka, стоимость контракта составляет 500 млн евро без учета НДС.

Представитель "Яндекса" подтвердил "Интерфаксу", что турецкая компания станет генеральным подрядчиком строительства нового офиса. Проект планируется завершить во II квартале 2024 года.

"Яндекс" закрыл сделку по покупке участка за $145 млн под новую штаб-квартиру на улице Косыгина в Москве в декабре 2018 года. Общий бюджет проекта без учета стоимости земли оценивался в $275-330 млн.

Автором проекта новой штаб-квартиры "Яндекса" выступило лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор - Ли Полисано. В проектировании также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Проект благоустройства территории разработает компания Arteza, которая участвовала в создании парка "Зарядье".

Девелопером проекта выступает компания MR Group.

В здании обустроят два больших конференц-зала, образовательный комплекс и музей "Яндекса". Также будут открыты кафе, рестораны, аптеки и предприятия сервиса. На территории также появится новый парк площадью около 2 га.