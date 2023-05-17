Мосгосстройнадзор начал десятую проверку на стройке штаб-квартиры "Яндекса"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор провел девять программных проверок строительства штаб-квартиры "Яндекса" в Гагаринском районе и сейчас проводит десятую, заявил на пресс-туре по площадке председатель надзорного комитета Игорь Войстратенко.

По его словам, общая готовность объекта сейчас составляет 25%.

Директор по девелопменту MR Group Александр Сурменев сказал, что работы идут по графику, отставаний и опережений не ожидается. Из-за санкций в 2022 году возникли небольшие сложности с закупкой лифтов, однако в итоге их решили купить в Китае. Также Сурменев уточнил, что строительство продолжится и завершится по требованиям BREEAM.

"Мы сейчас не останавливаем наш "зеленый" тренд, полностью ему соответствуем. Верим в то, что, построив "зеленое" здание мы сможем его сертифицировать согласно тому сертифицирующему органу, который будет на тот момент", - сказал он.

По его словам, на стройке сейчас работают около 2,5 тысячи специалистов. Основной инженерный состав - из Турции, так как компания ENKA является генподрядчиком проекта, остальные - из Ближнего Зарубежья.

Штаб-квартира "Яндекса" строится который раньше занимала гостиница "Корстон" (ул. Косыгина, д. 15). Общая площадь комплекса составит около 262 тысяч кв.м, из которых более 110 тысяч "квадратов" - офисные площади. Девелопером проекта выступает компания MR Group.

Со стороны улицы Анучина, где стоят жилые дома, здание будет 12-этажным, а со стороны улицы Косыгина - 15-этажным. Внутри предусмотрено три зоны: подземная, общественная и офисная. При офисе будет парковка на 1630 машино-мест и спортивный комплекс для сотрудников - с 25-метровым бассейном, тренажерами, большим спортзалом.

Верхние этажи штаб-квартиры будет опоясывать открытая терраса с видами на Москву, а еще одна открытая терраса разместится на крыше 12-го этажа.

В крыле, которое выходит на каштановую рощу, сделают две большие аудитории - на 250 и 400 мест. Рядом разместят классы для тех, кто приходит учиться в "Яндекс", например, студентов Школы анализа данных.

В соседней роще "Яндекс" планирует обустроить мини-парк с дорожками, лавочками и освещением.

Нижние этажи штаб-квартиры и прилегающая территория будут открыты для всех. В здании будет работать музей "Яндекса", которому отведут просторное помещение, где поместятся все экспонаты.

Объем строительных работ под землей можно сравнить со строительством башни высотой 40 этажей. Подземная часть штаб-квартиры займет пять уровней.