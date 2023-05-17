Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Мосгосстройнадзор начал десятую проверку на стройке штаб-квартиры "Яндекса"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор провел девять программных проверок строительства штаб-квартиры "Яндекса" в Гагаринском районе и сейчас проводит десятую, заявил на пресс-туре по площадке председатель надзорного комитета Игорь Войстратенко.

По его словам, общая готовность объекта сейчас составляет 25%.

Директор по девелопменту MR Group Александр Сурменев сказал, что работы идут по графику, отставаний и опережений не ожидается. Из-за санкций в 2022 году возникли небольшие сложности с закупкой лифтов, однако в итоге их решили купить в Китае. Также Сурменев уточнил, что строительство продолжится и завершится по требованиям BREEAM.

"Мы сейчас не останавливаем наш "зеленый" тренд, полностью ему соответствуем. Верим в то, что, построив "зеленое" здание мы сможем его сертифицировать согласно тому сертифицирующему органу, который будет на тот момент", - сказал он.

По его словам, на стройке сейчас работают около 2,5 тысячи специалистов. Основной инженерный состав - из Турции, так как компания ENKA является генподрядчиком проекта, остальные - из Ближнего Зарубежья.

Штаб-квартира "Яндекса" строится который раньше занимала гостиница "Корстон" (ул. Косыгина, д. 15). Общая площадь комплекса составит около 262 тысяч кв.м, из которых более 110 тысяч "квадратов" - офисные площади. Девелопером проекта выступает компания MR Group.

Со стороны улицы Анучина, где стоят жилые дома, здание будет 12-этажным, а со стороны улицы Косыгина - 15-этажным. Внутри предусмотрено три зоны: подземная, общественная и офисная. При офисе будет парковка на 1630 машино-мест и спортивный комплекс для сотрудников - с 25-метровым бассейном, тренажерами, большим спортзалом.

Верхние этажи штаб-квартиры будет опоясывать открытая терраса с видами на Москву, а еще одна открытая терраса разместится на крыше 12-го этажа.

В крыле, которое выходит на каштановую рощу, сделают две большие аудитории - на 250 и 400 мест. Рядом разместят классы для тех, кто приходит учиться в "Яндекс", например, студентов Школы анализа данных.

В соседней роще "Яндекс" планирует обустроить мини-парк с дорожками, лавочками и освещением.

Нижние этажи штаб-квартиры и прилегающая территория будут открыты для всех. В здании будет работать музей "Яндекса", которому отведут просторное помещение, где поместятся все экспонаты.

Объем строительных работ под землей можно сравнить со строительством башни высотой 40 этажей. Подземная часть штаб-квартиры займет пять уровней.

MR Group Игорь Войстратенко Мосгосстройнадзор Яндекс Александр Сурменев Гагаринский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В аэропорту "Домодедово" задержали мужчину, пытавшегося вывезти золотые слитки на 25 кг

В аэропорту "Домодедово" задержали мужчину, пытавшегося вывезти золотые слитки на 25 кг

Павильоны "Здоровая Москва" заработали в московских парках

Павильоны "Здоровая Москва" заработали в московских парках

Карты "Тройка" будут блокировать тем, кто их не валидирует на выходе со станций МЦД

Карты "Тройка" будут блокировать тем, кто их не валидирует на выходе со станций МЦД

Июльская погода прогнозируется на этой неделе в Москве и Подмосковье

Теплая погода в Москве обновила температурный максимум 2023 года

Теплая погода в Москве обновила температурный максимум 2023 года

В Москве отключения горячей воды начнутся 15 мая

В Москве отключения горячей воды начнутся 15 мая

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности

Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности

Участок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро откроют в среду

Участок между станциями "Автозаводская" и "Орехово" московского метро откроют в среду

Все ограничения движения транспорта в центре Москвы сняты

На Красной площади состоялся военный парад

На Красной площади состоялся военный парад
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });