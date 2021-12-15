Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Пресс-секретарь главы правления "Газпрома" Куприянов вошел в совет директоров VK

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь председателя правления "Газпрома", член совета директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" Сергей Куприянов вошел в совет директоров VK (ранее известная как Mail.ru Group), говорится в сообщении интернет-холдинга.

В России"СОГАЗ" купил долю в VK у группы USM Алишера Усманова и его партнеров"СОГАЗ" купил долю в VK у группы USM Алишера Усманова и его партнеровЧитать подробнее

Куприянов номинирован со стороны компании "МФ Технологии" (МФТ) после смены ее акционеров. Куприянов сменил в совете VK старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы", члена правления Сбербанка Александру Бурико.

В начале декабря стало известно о смене акционеров "МФ Технологии", которая владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK.

АО "СОГАЗ" 2 декабря объявило о том, что его совет директоров одобрил приобретение доли в "МФ Технологии" у USM - через покупку 45% у ПАО "Мегафон". 8 декабря "Мегафон" сообщил о закрытии сделки по продаже этой доли.

Кроме того, 3 декабря о приобретении 45% МФТ объявил "Газпром-медиа холдинг". Соответствующее решение принял Газпромбанк, который с конца ноября является владельцем 36% МФТ - соответствующую долю финансовая организация выкупила у Сбербанка за 12,8 млрд рублей. Еще 9% МФТ принадлежало напрямую USM. Ранее в пресс-службе USM поясняли "Интерфаксу", что 9-процентный пакет акций "находится в сделке с Газпромбанком".

По итогам всех сделок, помимо "СОГАЗа" и "Газпром-медиа холдинга" владельцем 10% МФТ остается госкорпорация "Ростех".

Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура южноафриканского холдинга Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).

В VK ранее также сменился генеральный директор - им стал бывший первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко, сменив Бориса Добродеева, возглавлявшего интернет-холдинг с октября 2016 года.

Газпром Сергей Куприянов VK

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе достигла $1550/тыс. куб. м на фоне слабой ветрогенерации

В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками

В "Роснано" потребовали признать недействительными кредитные договоры с тремя банками

В Минэнерго сообщили о новых желающих экспортировать из РФ природный газ по трубе

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после утреннего обвала к уровням февраля

Совет директоров "Русала" не принял решения по дивидендам за 9 месяцев

Мосбиржа обсудит с рынком меры для поддержки ликвидности в утреннюю сессию

Мосбиржа обсудит с рынком меры для поддержки ликвидности в утреннюю сессию

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года

ЕК предложила отказаться от долгосрочных контрактов по газу после 2049 года
Пандемия коронавируса

Мэрия Москвы выделила еще 10,3 млрд рублей на лечение COVID-19

Утренний "стакан" на Мосбирже еще наполовину пуст. Обобщение

Утренний "стакан" на Мосбирже еще наполовину пуст. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });