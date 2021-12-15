Пресс-секретарь главы правления "Газпрома" Куприянов вошел в совет директоров VK

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь председателя правления "Газпрома", член совета директоров АО "Газпром-Медиа Холдинг" Сергей Куприянов вошел в совет директоров VK (ранее известная как Mail.ru Group), говорится в сообщении интернет-холдинга.

Куприянов номинирован со стороны компании "МФ Технологии" (МФТ) после смены ее акционеров. Куприянов сменил в совете VK старшего вице-президента, руководителя блока "Финансы", члена правления Сбербанка Александру Бурико.

В начале декабря стало известно о смене акционеров "МФ Технологии", которая владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK.

АО "СОГАЗ" 2 декабря объявило о том, что его совет директоров одобрил приобретение доли в "МФ Технологии" у USM - через покупку 45% у ПАО "Мегафон". 8 декабря "Мегафон" сообщил о закрытии сделки по продаже этой доли.

Кроме того, 3 декабря о приобретении 45% МФТ объявил "Газпром-медиа холдинг". Соответствующее решение принял Газпромбанк, который с конца ноября является владельцем 36% МФТ - соответствующую долю финансовая организация выкупила у Сбербанка за 12,8 млрд рублей. Еще 9% МФТ принадлежало напрямую USM. Ранее в пресс-службе USM поясняли "Интерфаксу", что 9-процентный пакет акций "находится в сделке с Газпромбанком".

По итогам всех сделок, помимо "СОГАЗа" и "Газпром-медиа холдинга" владельцем 10% МФТ остается госкорпорация "Ростех".

Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура южноафриканского холдинга Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).

В VK ранее также сменился генеральный директор - им стал бывший первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко, сменив Бориса Добродеева, возглавлявшего интернет-холдинг с октября 2016 года.