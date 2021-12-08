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"Мегафон" закрыл сделку по продаже косвенной доли в VK

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" (принадлежит холдингу USM) закрыло сделку по продаже косвенной доли в VK (ранее - Mail.ru Group), говорится в сообщении сотового оператора.

"Мегафон" через 100%-ную "дочку" Lefbord Investments Limited владел 45% акций АО "МФ Технологии" (МФТ), которому, в свою очередь принадлежит порядка 4,8% уставного капитала VK (около 57,3% голосов).

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Как говорится в сообщении "Мегафона", право распоряжаться косвенной долей в VK у оператора прекратилось 7 декабря.

На прошлой неделе, 2 декабря, АО "СОГАЗ" объявило о том, что его совет директоров одобрил приобретение доли в "МФ Технологии" у USM - через покупку доли ПАО "Мегафон". На следующий день ФАС одобрила ходатайство "СОГАЗа" на покупку этой доли.

Кроме того, 3 декабря о приобретении 45% МФТ объявил "Газпром-медиа холдинг". Соответствующее решение принял Газпромбанк, который с конца ноября является владельцем 36% МФТ - соответствующую долю финансовая организация выкупила у Сбербанка за 12,8 млрд рублей. Еще 9% МФТ принадлежало напрямую USM. Ранее в пресс-службе USM поясняли "Интерфаксу", что 9-процентный пакет акций "находится в сделке с Газпромбанком".

По итогам всех сделок, помимо "СОГАЗа" и "Газпром-медиа холдинга", у которых будет по 45% МФТ, владельцем 10% МФТ остается госкорпорация "Ростех".

Помимо МФТ, акционерами VK также являются структура южноафриканского холдинга Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля), Alibaba Group (9,5% и 4,5%), Tencent (7% и 3,3%).

VK Мегафон

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