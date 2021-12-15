Криптовалютные компании стали инвестировать сотни миллионов долларов в спорт

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Компании, занимающиеся криптовалютами, заключают многомиллионные контракты с ведущими спортсменами и клубами, надеясь таким образом привлечь целевую аудиторию, пишет CNBC.

Так, Crypto.com заплатила рекордные $700 млн за 20-летнее право называть своим именем спортивную арену, на которой играют домашние матчи клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс", хоккейный клуб "Лос-Анджелес Кингс", а также женская баскетбольная команда "Лос-Анджелес Спаркс".

Ранее криптовалютная биржа FXT получила аналогичное право в случае с домашней ареной баскетбольного клуба "Майями Хитс" сроком на 19 лет за $135 млн.

Crypto.com также заключила контракт на сумму $175 млн с организатором турниров по смешанным единоборствам Ultimate Fighter Championship (UFC), и теперь её логотип будет размещен на форме спортсменов во время соревнований. Кроме того, фирма оформила спонсорский контракт с "Формулой 1" на сумму $100 млн.

Тем временем женская футбольная лига США подписала многолетнее партнерское соглашение с криптоплатформой Voyager Digital. Сумма контракта не разглашается, однако лига сообщила, что сделка стала одной из крупнейших в её истории.

Voyager уже является спонсором баскетбольного клуба "Даллас Маверикс" и одного из самых известных игроков в американский футбол Роба Гронковски.

"Мне очень интересно поработать с женским спортом. Это очень важный аспект для нас, поскольку мы верим, что данный рынок ... может дать женщинам возможность получить больший контроль над своим финансовым будущим с помощью криптовалют", - сказал глава Voyager Стив Эрлих.

Мужчины вдвое чаще инвестируют в криптовалюты, чем женщины, показал опрос, проведенный CNBC совместно с компанией Acorns.

Между тем цифровые валюты приходят и в более экзотические виды спорта - например, платформа Algorand заплатит $100 млн по спонсорскому соглашению с лигой, организующей гонки дронов.

"Исследования показывают, что сообщество интересующихся криптовалютами и сообщество спортивных фанатов во многом пересекаются", - отметил Эрлих.

Как показал опрос Morning Consult, болельщики в среднем вдвое чаще утверждают, что хорошо ориентируются в рынке криптовалют, а 24% респондентов, назвавших себя болельщиками, уже инвестировали в цифровые валюты.

В прошлом году число инвесторов в криптовалюты удвоилось и достигло 100 млн человек, сейчас их более 220 млн, отмечает Кевин Кейн из маркетинговой компании Navigate. По его оценкам, количество инвесторов может снова удвоиться в следующем году.

"Когда клиентская база растет так стремительно, бренды будут много тратить на маркетинг, чтобы про них услышали даже до того, как вы захотите инвестировать в криптовалюту", - сказал Кейн.