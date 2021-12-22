Вице-спикер Думы посетовал на отсутствие в законах терминов "криптовалюта" и "майнинг"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Отсутствие в законодательстве четкого определения таких понятий как "криптовалюта" и "майнинг" дезориентирует компании и граждан, необходимо заняться формированием понятийного аппарата, считает вице-спикер Госдумы единоросс Алексей Гордеев. Его слова приводит его пресс-служба.

"Давайте опишем явление в деталях. Потому что некоторые представители говорят "криптовалюта", а потом оговариваются: "Вообще-то это не валюта". Так как в законе о ЦФА (цифровые финансовые активы - ИФ) отсутствуют четкие определения. Даже в этом уже парадокс. И это тоже дезориентация наших граждан и юридических лиц. Первый этап - поработать над понятийным аппаратом", - заявил Гордеев по итогам первого заседания рабочей группы по законодательному регулированию криптовалют.

Гордеев также напомнил, что криптовалюты не признаны платежным средством на территории России, при этом в законодательстве нет прямого запрета для граждан России владеть ими или проводить с ними операции.

Формированием понятийного аппарата займется экспертный совет при рабочей группе. Следующий этап обсуждения с целью выработки предложений по законодательному регулированию обращения криптовалют состоится в феврале 2022 года.

О необходимости дать более четкое законодательное определение терминов, которые сейчас используются в системе криптоиндустрии и децентрализованных финансов (DeFi), ранее заявлял глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также представители ЦБ, Минфина, представители рынка.

16 декабря Аксаков отмечал, что во власти сейчас обсуждается два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют - от полного запрета до легализации бирж.