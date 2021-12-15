X5 обязали доплатить 2,4 млрд руб. налогов из-за поражения в споре по той же сделке

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд объяснил, почему признал законным доначисление 2,4 млрд рублей налогов и штрафов структуре Х5 Retail Group - АО "Торговый дом "Перекресток" - из-за внутригрупповой консолидационной сделки. Главная причина - поражение ритейлера в закончившемся ранее споре на 1,06 млрд рублей с участием ООО "Агроаспект", где с точки зрения налоговых обязательств этой организации рассматривалось та же самая сделка.

Оба этих дела связаны с серией внутригрупповых сделок в рамках реструктуризации бизнеса X5 Retail в 2013-2014 годах. Сначала "Перекресток" купил 7,88% в "Агроаспекте" и 6,69% в ООО "Агроторг" (оператор магазинов "Пятерочка") у голландской головной структуры группы - Х5 Retail Group N.V. за 8,98 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей вскоре вернулись "через последовательность внутригрупповых транзакций, включающих оказание финансовой помощи, погашение займов и иных обязательств", говорится в материалах дела.

Затем "Перекресток" приобрел 83,4% в капитале "Агроторга" у кипрской структуры группы - Speak Global Limited - за 82,49 млрд рублей. Оплата на 11,5 млрд рублей произошла путем зачета встречных требований, а остальной долг "Перекрестка" был заменен на 10-летние займы в 66,27 млрд рублей под 4,15% годовых и 4,7 млрд рублей под 11%. По первому займу кредитором "Перекрестка" после проведения цепочки сделок стала люксембургская X5 Capital S.a.r.l., но выплаченные ей проценты возвращались обратно в виде финансовой помощи.

Все сделки в рамках этой реструктуризации были согласованы Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и компетентными органами Люксембурга, говорится в материалах спора "Перекрестка" с налоговыми органами. Группа Х5 называла целями реструктуризации придание своей структуре большей прозрачности для потенциальных инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности, а также создание на базе "Перекрестка" консолидированной группы налогоплательщиков (КГН).

Однако, по мнению Федеральной налоговой службы (ФНС), экономической целесообразности у сделок не было, и инвестпривлекательность ни при чем, так как набор активов Х5 остался неизменным. Целью сделок была минимизация налогов за счет того, что в результате платежей по займам происходило перераспределение прибыли российских структур в пользу зарубежных, где налогообложение было ниже, решили инспекторы. Выплаченные проценты иностранным структурам ФНС расценила как "скрытое" распределение прибыли КГН и переквалифицировала их в дивиденды в адрес акционеров группы Х5, начислив налог по ставке в 15%. Кроме того, по мнению инспекции, X5 неправомерно уменьшила базу по налогу на прибыль на сумму выплаченных процентов по займам. В результате налоговики предъявили претензии на 2,4 млрд рублей "Перекрестку" (ответственный участник КГН с 2014 года по январь 2018 года) и на 1,06 млрд рублей "Агроаспекту", который стал выполнять эту функцию позднее.

Первым рассматривался спор о доначислении 1,06 млрд рублей налогов "Агроаспекту", который проиграл во трех инстанциях в 2020 году. Суды согласились со всеми выводами ФНС.

Однако это не помешало "Перекрестку" в июне 2021 года одержать победу в суде первой инстанции, который признал незаконным решение налоговой инспекции. В частности, он счел подтверждением законности действий X5 предварительное согласование сделок властями России и Люксембурга.

Суд также пришел к выводу, что целесообразность у сделок была - создание КГН, в которой по закону участвовать иностранные структуры не вправе. Кроме того, "Перекресток" получил возможность распоряжаться значительными суммами чистой прибыли "Агроторга" и "Агроаспекта", отметил суд. Вывода денег за границу тоже не было, так как они возвращались назад в Россию, указал в своем решении суд первой инстанции.

Отверг он и попытку налоговиков переквалифицировать платежи "Перекрестка" за доли в "Агроаспекте" и "Агроторге" в дивиденды и обложить налогом по ставке 15%. Суд напомнил, что у дивидендов одним из основополагающих признаков является отсутствие встречного предоставления при их выплате получателю. В рассматриваемом же случае такое предоставление было: в сделках с голландской Х5 Retail Group "Перекресток" получил доли в двух компаниях, а стоимость покупок соответствовала рыночному уровню. Кроме того, дивиденды являются выплатой из чистой прибыли, сокращая ее, а у "Перекрестка" она не уменьшилась, обратил внимание суд.

Отверг суд первой инстанции и ссылки инспекции на дело "Агроаспекта", разрешенного в пользу налогового органа. В рамках упомянутого дела "рассматривались иные фактические обстоятельства", говорится в решении.

Апелляция: все не так

Однако апелляция сделала противоположные выводы. Она сочла "заслуживающими внимания" доводы ФНС относительно применения в споре с "Перекрестком" выводов судов в деле "Агроаспекта". Вторая инстанция согласилась, что "все совершенные сделки представляют собой единый ряд, то есть фактически являются одной сделкой (сделкой по шагам)", поэтому стоит оценивать ее экономическую и коммерческую сущность в целом.

Экономической и деловой цели в сделках не было, сочла апелляция: в рамках реструктуризации передавались активы, которые и так уже принадлежали группе X5, по сделкам-купли продажи не происходило оплаты деньгами, потому что происходила новация обязательств или деньги возвращались компаниям в РФ в виде финансирования и займов.

По мнению суда, "Перекресток" мог "провести реструктуризацию нейтральным для налоговых обязательств группы образом". "Цель создания КГН не может оправдывать действия налогоплательщика и связанных с ним лиц по созданию условий для перечисления части выручки КГН в пользу иностранных юридических лиц, находящихся в юрисдикции с более льготным налогообложением", - отметила апелляция.

В свою очередь подтверждением правомерности переквалификации процентов в дивиденды, по мнению второй инстанции, является информация налоговых органов Люксембурга. Они сообщили, что в соответствии с соглашением с группой X5 (рулингом) квалифицировали проценты по займам как раз в качестве дивидендов. "Следовательно, материнские структуры АО "ТД "Перекресток" сами рассматривали процентные выплаты по договору займа в качестве дивидендов. Таким образом, правовая квалификация инспекцией указанных выплат не противоречит подходу компании", - говорится в постановлении апелляции.

Правомерно, по мнению апелляции, применена и ставка в 15%, так как компании Х5 Retail Holding Limited (Кипр), Х5 Capital S.a.r.l. (Люксембург) и Х5 Retail Group N.V. (Нидерланды) не являлись фактическими получателями дохода. Конечной материнской компанией группы являлась компания CTF Holdings Limited, зарегистрированная на Гибралтаре, то есть в юрисдикции, с которой у России отсутствует соглашение по вопросам устранения двойного налогообложения, отметил суд второй инстанции. "Кроме того, соглашения об избежании двойного налогообложения не могли быть применены в принципе в связи с направленностью действий сторон на уход от налогообложения", - указала апелляция.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Общий ее размер по итогам девяти месяцев 2021 года выросл на 10,1%, до 1,594 трлн рублей. 47,86% акций ритейлера принадлежат CTF Holdings S.A. - структуре "Альфа-групп".