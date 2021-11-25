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Апелляция признала законным доначисление Х5 2,4 млрд руб. налогов

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг признал законным доначисление 2,4 млрд рублей налогов и штрафов структуре Х5 Group - АО "Торговый дом "Перекресток", следует из данных суда.

Суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, который в июне 2021 года признал доначисление налогов компании незаконным.

Претензии налогового органа связаны со сделками в рамках внутренней реструктуризации X5 своего бизнеса в 2013-2014 годах. Тогда "Перекресток" купил 7,88% в ООО "Агроаспект" и 6,69% в ООО "Агроторг" (оператор магазинов "Пятерочка") у голландской Х5 Retail Group за 8,98 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей вскоре вернулись "через последовательность внутригрупповых транзакций, включающих оказание финансовой помощи, погашение займов и иных обязательств".

Затем "Перекресток" приобрел 83,4% в капитале "Агроторга" у кипрской структуры группы - Speak Global Limited - за 82,49 млрд рублей. Оплата на 11,5 млрд рублей произошла путем зачета встречных требований, а остальной долг "Перекрестка" был заменен на 10-летние займы в 66,27 млрд рублей под 4,15% годовых и 4,7 млрд рублей под 11%. По займу в 66,27 млрд рублей кредитором "Перекрестка" после проведения цепочки сделок стала люксембургская X5 Capital S.a.r.l., но выплаченные ей проценты возвращались обратно в виде финансовой помощи.

Все сделки в рамках этой реструктуризации были согласованы Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и компетентными органами Люксембурга. Сама группа Х5 называла целями реструктуризации придание своей структуре большей прозрачности для потенциальных инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности, а также создание на базе "Перекрестка" консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Возможность объединяться в КГН у российских компаний появилась с 2011 года после принятия соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ.

Претензии налоговиков

Налоговая инспекция сочла, что с помощью всех этих сделок X5 реализовала схему по минимизации налогообложения, создав фиктивные условия для начисления "Перекрестком" процентов по займу в пользу материнских компаний за рубежом. Оплата по сделкам и выплата процентов являются "скрытым" распределением прибыли КГН, и потому они должны рассматриваться как дивиденды в адрес акционеров группы Х5, настаивали налоговики. В итоге они доначислили "Перекрестку" 1,58 млрд рублей налогов и 789,68 млн рублей пеней.

Однако Арбитражный суд Москвы, куда пожаловалась группа X5, в июне 2021 года, признал доначисление незаконным. Он указал, что согласование сделок властями России и Люксембурга подтверждает законность действий X5, а претензии налоговых органов "сводятся исключительно к оспариванию способа совершения сделок", то есть "к оценке [их] экономической целесообразности". А это, по мнению суда, означает, что инспекция и управление ФНС вышли "за пределы своей компетенции, вторгаясь в область регулирования предпринимательской деятельности".

Отверг суд первой инстанции и попытку налоговиков переквалифицировать платежи "Перекрестка" за доли в "Агроаспекте" и "Агроторге" в дивиденды и обложить налогом по ставке 15%. Суд напомнил, что у дивидендов одним из основополагающих признаков является отсутствие встречного предоставления при их выплате получателю. В случае же с "Перекрестком" такое предоставление было: в сделках с голландской Х5 Retail Group "Перекресток" получил доли в двух компаниях, а стоимость покупок соответствовала рыночному уровню.

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Общая выручка компании по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 10,1%, до 1,594 трлн рублей. 47,86% акций ритейлера принадлежат CTF Holdings S.A. - структуре "Альфа-групп".

Упомянутый налоговый спор - не единственное разбирательство X5, связанное с реорганизацией 2013-2014 годов. Предыдущий спор (о доначислении налогов на 1,06 млрд рублей) "Агроаспект" проиграл в трех инстанциях, а Верховный суд РФ не заинтересовался его жалобой.

Х5 Group Перекресток

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