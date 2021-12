Индексы США выросли на максимум за неделю на итогах заседания ФРС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали самый существенный рост за последнюю неделю на итогах встречи руководства Федеральной резервной системы.

При этом подъем индикаторов в день заседания Федрезерва был наиболее сильным с 5 ноября 2020 года, отмечает MarketWatch.

Американский ЦБ сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд.

В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд. Таким образом, темпы сворачивания программы покупки бондов ускоряются.

Исходя из опубликованных в среду прогнозов, все руководители Федрезерва ожидают повышения процентной ставки в 2022 году. При этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году.

Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны в среду. Аналитики, принимавшие участие в опросах Trading Economics и Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 0,8%. Согласно пересмотренным данным, в октябре продажи выросли на 1,8%, а не на 1,7%, как было объявлено ранее.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре поднялся до 31,9 пункта по сравнению с 30,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение индикатора до 25 пунктов, по данным Trading Economics. Между тем подындекс, который оценивает вероятность улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода остался на отметке 34,6 пункта.

Котировки акций Eli Lilly and Co. в среду подскочили на 10,4% после того, как фармацевтическая компания улучшила прогноз на 2021 год и опубликовала цели на 2022 год.

Стоимость Samsara Inc. по итогам дебютных торгов после IPO повысилась на 7,4% - до $24,7. Компания, предоставляющая облачные технологии и датчики, которые используются для управления дорожным движением и промышленными операциями, разместила акции по верхней границе объявленного ценового диапазона (по $23) и была оценена в $11,5 млрд.

В число лидеров роста среди компонентов Dow Jones вошли бумаги Cisco Systems Inc., которые подорожали на 3,7%, UnitedHealth Group Inc. - на 3,1%, Apple Inc. - на 2,9%.

Между тем цена акций Nike Inc. снизилась на 0,9%, JPMorgan Chase & Co. - на 0,75%, Chevron Corp. - на 0,6% и International Business Machines - на 0,5%.

Бумаги Boeing Co. подешевели менее чем на 0,1%. Концерн поставил клиентам 34 коммерческих самолета в ноябре, с начала текущего года - 302 самолета. Для сравнения: в ноябре 2020 года Boeing поставил клиентам всего 7 самолетов, а в январе-ноябре - 157 единиц. В то же время поставки лайнеров модели 787 так и не возобновились после приостановки из-за проблем с качеством проверки продукции.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 383,25 пункта (1,1%) и достиг 35927,43 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 75,76 (1,63%) - до 4709,85 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов поднялся на 327,94 пункта (2,15%), составив 15565,58 пункта.