Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1,7%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг заметным ростом blue chips, отыгрывая улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, произошедшее после объявления итогов декабрьского заседания Федрезерва США; лидерами повышения выступают ценные бумаги банковского сектора.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3683,94 пункта (+1,72%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,4%.

Подорожали расписки TCS Group Holding (+3,4%), акции ВТБ (+3,1%), "Роснефти" (+2,9%), Сбербанка (+2,6%, "префы" прибавили в цене 2,1%), "Газпрома" (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), АФК "Система" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%, "префы" выросли на 1%), Polymetal (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,7%), "Татнефти" (+1,7%), "ММК" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,5%), "НЛМК" (+1,3%), "Магнита" (+1,3%), "Северстали" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Полюса" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "Русала" (+0,8%), "РусГидро" (+0,6%), "Яндекса" (+0,4%), расписки OZON (+0,3%).

Подешевели акции "МТС" (-0,3%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", уверенный рост российских акций в начале торгов 16 декабря связан, прежде всего, с улучшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, произошедшим после объявления итогов декабрьского заседания Федрезерва США, а также с отсутствием новых негативных сообщений на геополитическую тематику (геополитические риски выступали одной из основных причин заметного падения рынка в начале недели).

Американские фондовые индексы 15 декабря продемонстрировали самый существенный рост за последнюю неделю на итогах встречи руководства Федеральной резервной системы. Американский ЦБ сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов на $30 млрд. С января ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. В ноябре и декабре объемы выкупа UST понижались ежемесячно на $10 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд. Таким образом, темпы сворачивания программы покупки бондов ускоряются.

Исходя из опубликованных в среду прогнозов, все руководители Федрезерва ожидают повышения процентной ставки в 2022 году. При этом 10 из 18 членов совета ожидают трех повышений базовой ставки в следующем году. Медианный прогноз предполагает, что ставка составит 0,9% к концу 2022 года, 1,6% к концу 2023 года, 2,1% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в декабре поднялся до 31,9 пункта по сравнению с 30,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение индикатора до 25 пунктов, по данным Trading Economics. Между тем подындекс, который оценивает вероятность улучшения условий ведения бизнеса в ближайшие полгода остался на отметке 34,6 пункта.

Цены на нефть также растут в ходе утренних торгов 16 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,58 за баррель, что на 0,95% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,64 за баррель, прибавив 1,09% по отношению к закрытию 15 декабря.

Вместе с тем фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют смешанную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 1,86%, южнокорейский Kospi - 0,18%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 0,07%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует повышение на 0,13% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о возможном сохранении позитивных настроений на фондовом рынке США в четверг.