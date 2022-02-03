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Европейский центральный банк ожидаемо сохранил ставки без изменений

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%.

Ставка по маржинальным кредитам сохранена на уровне 0,25%.

Решения центробанка совпали с прогнозами рынка.

ЭкономикаЕЦБ сохранил ставки без изменений и продлил срок реинвестиций в рамках PEPPЧитать подробнее

ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале, причем выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года, говорится в сообщении ЕЦБ.

ЕЦБ будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP как минимум до конца 2024 года.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Центробанк будет покупать активы в рамках программы Asset Purchase Programme (APP) на сумму 40 млрд евро в месяц во втором квартале 2022 года, в третьем квартале объем покупок будет снижен до 30 млрд евро. С октября ЕЦБ будет выкупать активы в рамках APP ежемесячно на 20 млрд евро столько, сколько потребуется для усиления стимулирующего эффекта процентных ставок. Действие программы завершится незадолго до того, как ЦБ начнет повышать ключевые процентные ставки.

Также совет управляющих продолжит следить за условиями фондирования в банковском секторе и за тем, как операции целевого кредитования содействуют реализации денежно-кредитной политики. ЕЦБ по-прежнему рассчитывает завершить программу целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) в июне этого года.

Совет управляющих ЕЦБ по-прежнему готов скорректировать все инструменты в случае необходимости, чтобы добиться стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении регулятора.

Пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания центробанка начнется в 16:30 по московскому времени.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1289 после объявления итогов февральского заседания ЕЦБ по сравнению с $1,1306 на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в четверг Банк Англии по итогам февральского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25%, как и ожидали аналитики и экономисты.

ЕЦБ

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