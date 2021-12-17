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Банк России ждет возвращения инфляции к 4-4,5% в конце 2022 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему ждет возвращения инфляции к 4-4,5% к концу 2022 года, следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - отмечает ЦБ.

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Регулятор подчеркивает, что инфляция складывается выше его октябрьского прогноза (на 2021 год - 7,4-7,9%). В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен были максимальными за последние шесть лет, отмечает ЦБ. Годовая инфляция в ноябре увеличилась до 8,4% с 8,1% по итогам октября. По оценке на 13 декабря, она вернулась к 8,1%.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам ЦБ, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. "Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках", - считает регулятор.

Действие разовых проинфляционных факторов со стороны предложения транслируется в рост цен по более широкому кругу товаров и услуг из-за высоких и незаякоренных инфляционных ожиданий населения и бизнеса, отмечает ЦБ. В декабре инфляционные ожидания населения вновь повысились и обновили максимум за пять лет, ценовые ожидания предприятий по последним данным сохраняются вблизи многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на 2022 год несколько выросли, однако на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%, подчеркивает ЦБ.

Банк России в пятницу ожидаемо повысил ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5%.

ЦБ РФ инфляция

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