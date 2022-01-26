Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

Инфляция в России с 15 по 21 января ускорилась до 0,22%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 15 по 21 января 2022 года составила 0,22%, сообщил в среду Росстат.

Предыдущие замеры инфляции в 2022 году из-за праздников и новых дней регистрации не совпадали с недельным интервалом, поэтому сравнение с ними достаточно условно.

Как сообщалось, за период с 11 по 14 января цены выросли на 0,10%, с 1 по 10 января рост цен составлял 0,56% (в том числе из-за повышения тарифов на транспорт с начала года).

Росстат с 2022 года регистрацию розничных цен и тарифов осуществляет в пятницу (а не в понедельник). "Это позволяет учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу", - поясняли в Росстате.

С начала года к 21 января цены выросли на 0,88% - выше, чем за весь январь 2021 года (0,67%).

Среднесуточный рост цен за 21 день января 2022 года, по данным Росстата, составил 0,042% (против 0,031% за 25 дней января 2021 года).

Годовая инфляция

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 21 января составила примерно 8,64% после 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря.

За период с 15 по 21 января значительно выросли цены на сахарный песок, гречку, творог, макароны - на 0,7%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю увеличились на 0,9%, в том числе на капусту - на 2,7%, морковь - на 1,7%, помидоры - на 1,6%, бананы - на 1,3%, огурцы - на 1,2%, яблоки - на 0,5%, картофель - на 0,4%, свеклу - на 0,3%, лук - на 0,2%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 1,3%, на мясо кур - на 0,5%.

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены на легковые автомобили иностранных марок, телевизоры - на 0,5%.

Цены на бензин с 15 по 21 января увеличились на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась за неделю на 2,4%.

Ключевая ставка

Как сообщалось, Банк России 17 декабря ожидаемо принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - с 7,5% до 8,5%. Таким образом, ставка за год удвоилась: на последнем заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

При этом ЦБ, с одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранил ярко выраженную ястребиную окраску: регулятор по-прежнему "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С другой стороны, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе - в сентябре и октябре регулятор использовал множественное.

Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности - утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.

ЦБ при этом сохранил свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%.

Прогноз правительства РФ по инфляции в 2022 году равен 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2022 год значительно выше и равняется 5,1%.

Росстат ЦБ РФ

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $90 за баррель впервые с октября 2014 года

Рубль вечером обвалился к доллару и евро на усилении геополитических рисков

"Газпром" создал отдельную компанию для германского участка "Северного потока 2"

"Газпром" создал отдельную компанию для германского участка "Северного потока 2"

Доллар поднялся до 80 рублей впервые с 3 ноября 2020 года

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Авиаперевозки внутри России в 2021 году выросли на 20% к доковидному уровню

Евро поднялся выше 90 руб. впервые с 20 июля 2021 года

Рубль и акции перешли к снижению на новостях с Украины

Рубль и акции перешли к снижению на новостях с Украины

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Дума повысила порог ежегодной выручки для признания компаний доминирующими

Путин заявил о росте ВВП РФ в 2021 году примерно на 4,5%

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });