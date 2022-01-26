Инфляция в России с 15 по 21 января ускорилась до 0,22%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 15 по 21 января 2022 года составила 0,22%, сообщил в среду Росстат.

Предыдущие замеры инфляции в 2022 году из-за праздников и новых дней регистрации не совпадали с недельным интервалом, поэтому сравнение с ними достаточно условно.

Как сообщалось, за период с 11 по 14 января цены выросли на 0,10%, с 1 по 10 января рост цен составлял 0,56% (в том числе из-за повышения тарифов на транспорт с начала года).

Росстат с 2022 года регистрацию розничных цен и тарифов осуществляет в пятницу (а не в понедельник). "Это позволяет учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу", - поясняли в Росстате.

С начала года к 21 января цены выросли на 0,88% - выше, чем за весь январь 2021 года (0,67%).

Среднесуточный рост цен за 21 день января 2022 года, по данным Росстата, составил 0,042% (против 0,031% за 25 дней января 2021 года).

Годовая инфляция

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 21 января составила примерно 8,64% после 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря.

За период с 15 по 21 января значительно выросли цены на сахарный песок, гречку, творог, макароны - на 0,7%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю увеличились на 0,9%, в том числе на капусту - на 2,7%, морковь - на 1,7%, помидоры - на 1,6%, бананы - на 1,3%, огурцы - на 1,2%, яблоки - на 0,5%, картофель - на 0,4%, свеклу - на 0,3%, лук - на 0,2%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 1,3%, на мясо кур - на 0,5%.

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены на легковые автомобили иностранных марок, телевизоры - на 0,5%.

Цены на бензин с 15 по 21 января увеличились на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась за неделю на 2,4%.

Ключевая ставка

Как сообщалось, Банк России 17 декабря ожидаемо принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - с 7,5% до 8,5%. Таким образом, ставка за год удвоилась: на последнем заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

При этом ЦБ, с одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранил ярко выраженную ястребиную окраску: регулятор по-прежнему "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С другой стороны, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе - в сентябре и октябре регулятор использовал множественное.

Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности - утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.

ЦБ при этом сохранил свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%.

Прогноз правительства РФ по инфляции в 2022 году равен 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2022 год значительно выше и равняется 5,1%.