Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5%

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банк России на заседании в пятницу принял ожидаемое решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Большинство аналитиков, опрошенных накануне "Интерфаксом", ожидали повышения ставки ЦБ на 100 б.п., лишь некоторые из них прогнозировали очередное повышение ставки на 75 б.п. - до 8,25%.

"Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", - отмечается в сообщении ЦБ.

"В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - поясняет регулятор.

В октябре, повысив ключевую ставку на 75 б.п. - до 7,5%, ЦБ сопроводил решение жестким сигналом. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, отметил тогда регулятор.

Новый сигнал повторяет октябрьский. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявил ЦБ.

Последний раз ключевая ставка была на уровне 8,5% на этапе ее снижения с 18 сентября по 29 октября 2017 года.