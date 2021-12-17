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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3700п на внешнем негативе и повышении ставки ЦБ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу снижается на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела ниже $74 за баррель), индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3700 пунктов после ожидаемого инвесторами решения Банка России повысить ставку сразу на 1 п.п.; выросли бумаги золотодобывающих компаний вслед за ценами на золото (драгметалл превысил $1800 за унцию).

К 13:40 индекс МосБиржи составил 3698,68 пункта (-1,4%), индекс РТС - 1579,85 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 6,2%.

Доллар подрос до 73,78 рубля (+0,03 рубля).

Банк России на заседании в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5% годовых, дав рынку сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ РФ сообщил, что инфляция складывается выше октябрьского прогноза регулятора, но в 2022 году ЦБ по-прежнему ждет снижения инфляции до 4-4,5%. Банк России также уточнил прогноз по росту ВВП РФ на 2021 года до "около 4,5%" с 4-4,5%.

Подешевели расписки OZON (-6,2%), акции UC Rusal (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,3%), АФК "Система" (-3,1%), "Яндекса" (-3,1%), расписки TCS Group (-2,1%), "Магнита" (-1,9%), Сбербанка (-1,8% и -1,8% "префы"), "Интер РАО" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Северстали" (-1,6%), "Газпрома" (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "РусГидро" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), ВТБ (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,3%), "ММК" (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+2,1%), "Селигдара" (+2%), Petropavlovsk (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "МТС" (+1,1%), ПАО "Лензолото" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "Татнефти" (+0,1%).

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, в конце недели рынок акций РФ оказался в тисках понижательного тренда в связи с уходом мировых рынков от риска - инвесторы опасаются быстрого распространения "омикрон"-штамма COVID-19 по Европе и ужесточения монетарной политики центробанков. Снижение цен на нефть и сильный доллар усиливают давление на российский рынок акций.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в России инфляция остается высокой и растут инфляционные ожидания (в декабре они повысились с 13,5% до 14,5%), поэтому комментарий ЦБ РФ по денежной политике будет "жестким" или "очень жестким". Но рынки к этому готовы, повышение ставки уже "зашито" в цены рубля и ОФЗ, считает он.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, весь оптимизм после заседания ФРС США сошел на нет - рынкам придется смириться с ужесточением монетарных условий в развитых странах.

Сюрприз инвесторам преподнес Банк Англии, который в четверг вопреки прогнозам поднял ключевую ставку до 0,25% годовых. Банк Англии первым из стран G7 перешел к повышению ставки. К апрелю 2022 года регулятор прогнозирует ускорение инфляции до 6% годовых. Такое решение Банка Англии было неочевидным, учитывая рекордную заболеваемость COVID-19 в Великобритании.

Банк Японии на заседании в пятницу объявил о завершении экстренной программы покупки активов в марте 2022 года, а уже после апреля объем QE будет снижен до стандартных уровней, которые были еще до начала пандемии. В России основное внимание будет обращено на риторику ЦБ РФ и сигналы относительно дальнейшего ужесточения или смягчения монетарной политики.

"Русал" объявил о запуске в режиме комплексного опробования первой очереди Тайшетского алюминиевого завода мощностью около 430 тыс. тонн в год. На строительство Тайшетского завода потребовалось 15 лет и $1,7 млрд. Сообщается, что данный завод увеличит общие производственные мощности "Русала" более чем на 10%. В 2022 году предприятие выйдет на полную мощность.

На "Мосбирже" в пятницу стартовали торги акциями компании Positive Technologies (тикер POSI), которая стала первым представителем отрасли кибербезопасности на отечественном рынке. Компания не проводила классическое размещение бумаг в виде IPO, вместо этого акции в рынок продали действующие и бывшие сотрудники компании, а также партнеры. Первая доступная цена по акциям была на уровне 770 руб., далее волатильность возросла, цена превышала 1200 рублей и днем составляет порядка 920 рублей.

Акции "ЛУКОЙЛа" в пятницу последний день на бирже торгуются с промежуточными дивидендами в размере 340 руб. на бумагу, дивидендная доходность составит около 5,1%.

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи торгуется в нисходящем канале и формирует фигуру "клин". Индекс выглядит перепроданным, однако сигналов к развороту пока также не наблюдается, отмечает Лапшина.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, развернувшаяся вниз Америка и "фактор пятницы" остановили отскок российских акций вверх.

Снижение фондовой Америки было логичным и ожидаемым - более странным выглядел первоначальный рост американского рынка после того, как ФРС снизила прогнозы по темпам роста ВВП и одновременно повысила ожидания по инфляции.

Техническая картина по российскому рынку остается неблагоприятной: индекс МосБиржи так и не смог прорваться выше 3800 пунктов, поэтому говорить об окончании фазы падения российского рынка рано.

Что касается решения ЦБ РФ о повышении ставки сразу на 1 процентный пункт, то это было ожидаемо рынком и особой реакции вряд ли стоит ожидать - действия ЦБ уже заложены в котировки акций и рубля. Более интригующей ожидается пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, от которой ждут ориентиров относительно дальнейшей денежно-кредитной политики и прогнозов по инфляции, отмечает Антонов.

В США рост индексов после заседания Федрезерва сменился к закрытию торгов откатом (индикаторы потеряли 0,1-2,5%), лидировал Nasdaq (-2,5%) из-за упавших акций технологических компаний.

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн - до $31,4 трлн, говорится в сообщении, распространенном Белым домом. Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 снизились на 0,8-0,9%, FTSE подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Розничные продажи в Великобритании в ноябре выросли на 1,4% при прогнозах роста на 0,8%.

Цены производителей (индекс PPI) в Германии в ноябре взлетели на 19,2% в годовом выражении (максимум с ноября 1951 года) за счет скачка стоимости энергоносителей, сохраняющихся проблем в цепочках поставок, а также низкой базы сравнения. Аналитики прогнозировали еще более значительное увеличение индекса PPI в прошлом месяце - на 19,9%, по данным Trading Economics. Темпы роста цен ускоряются уже одиннадцатый месяц подряд, причем последние пять месяцев подъем превышает 10%.

На нефтяном рынке цены в пятницу также корректируются вниз после роста накануне на данных о снижении запасов в США и решениях ФРС.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:40 по московскому времени составила $73,61 за баррель (-1,9% и +1,5% в четверг), январская цена WTI - $70,93 за баррель (-2% и +2,1% накануне).

В пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката после отсечки дивидендов выступили акции "ФосАгро" (-5,1%, до 5605 рублей; дивиденды за III квартал - 234 рубля на бумагу), также просели акции "Мечела" (-5,2% и -3,4% "префы"), VK (ранее Mail.ru) (-4%), ПАО "Южуралникель" (-3,7%), ПАО "Русолово" (-3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,9%), OR Group (-2,6%).

Подорожали акции ПАО "РКК "Энергия" (+15,4%), расписки Cian (+4,3%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (+4%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (+2,6%), "Акрона" (+2%), ПАО "Ковровский механический завод" (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 47,99 млрд рублей (из них 12,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,84 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,01 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

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