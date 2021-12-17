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"Русал" запустил Тайшетский алюминиевый завод

"Русал" запустил Тайшетский алюминиевый завод
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Русал" в пятницу ввел в эксплуатацию первую очередь Тайшетского алюминиевого завода мощностью 428,5 тыс. тонн алюминия в год, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска предприятия.

Инвестиции в проект составили порядка 100 млрд рублей, он профинансирован за счет собственных средств производителя алюминия, а также синдицированного кредита в размере 30 млрд рублей от ВТБ и 15 млрд рублей от Газпромбанка.

В церемонии приняли участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, предприниматель Олег Дерипаска и генеральный директор "Русала" Евгений Никитин.

"Тайшетский алюминиевый завод будет работать на "чистой" энергии сибирских ГЭС, а это значит, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота, воздействие на окружающую среду будет минимальным. Минимальным будет и воздействие на климат, так как углеродный след выпускаемой продукции будет одним из самых низких в мире. Это является не только важным фактором конкурентоспособности российской продукции, но и значимым аспектом курса на декарбонизацию мировой экономики, в котором наша страна занимает лидерские позиции", - отметила вице-премьер Абрамченко.

В свою очередь, глава "Русала" добавил, что производственные процессы на предприятии автоматизированы практически на 100%. При этом по аналогичной модели будут построены новые производства на площадке устаревших мощностей в Братске, Красноярске, Шелехове и Новокузнецке.

Строительство Тайшета - крупнейший стратегический проект "Русала". Реализация этого проекта началась в 2007 году.

Продукция Тайшетского алюминиевого завода будет в том числе обеспечивать и растущий спрос на алюминий на российском рынке. В рамках проекта предусматривается выпуск первичного алюминия (т.н. мелких чушек) и сплавов на его основе в виде плоских и цилиндрических слитков (до 80% от общего объема производства).

"Русал" входит в En+ Group - вертикально интегрированного производителя алюминия и электроэнергии. En+, основным акционером которого является Олег Дерипаска, контролирует 56,88% акций "Русала".

Русал Олег Дерипаска Тайшетский алюминиевый завод

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