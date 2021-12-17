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Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока 2"

Началось заполнение газом второй нитки "Северного потока 2"
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток 2" началась в пятницу, сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Как и в ситуации с первой ниткой, вторая будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления.

Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно.

Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.

Первую нитку "Северного потока 2" заполнили техническим газом и подготовили к работе к октябре.

Nord Stream 2 AG Северный поток 2

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