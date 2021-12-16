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В ФРГ регулятор не ждет сертификации "Северного потока 2" до июля 2022 года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Руководитель германского Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur Йохен Хоманн заявил через пресс-службу, что решения о сертификации "Северного потока 2" в первой половине 2022 года ждать не стоит, процесс, по его мнению, займет больше времени.

Он снова разъяснил суть дела.

Федеральное сетевое агентство 16 ноября временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Заявку на сертификацию подавала зарегистрированная в Швейцарии компания, а необходимо, чтобы она была зарегистрирована в ФРГ.

"Акционерное общество "Северный поток 2" начало, конечно, это преобразование и сообщило нам об этом. Поэтому мы прервали процесс сертификации. Он будет возобновлен тогда, когда к нам поступят соответствующие документы. Когда они к нам поступят - тут прогноз сделать сложно - начнется процесс сертификации", - сказал Хоманн.

Он напомнил, что часть срока, выделенного на рассмотрение документов, уже использована, после подачи документов процесс возобновится.

Как сообщал "Интерфаксу" ранее пресс-секретарь регулятора Фите Вульф, агентство по регламенту должно принять решение в течение четырех месяцев. После вынесения заключения оно будет направлено в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть два месяца на рассмотрение, она может попросить продления еще на два месяца.

После того, как ответ от Еврокомиссии будет получен, у Федерального сетевого агентства будет еще два месяца на то, чтобы отреагировать.

Агентство рассматривает документы на сертификацию газопровода и его соответствие нормам газовой директивы ЕС.

Bundesnetzagentur Йохен Хоманн Германия Северный поток 2 Германия Евросоюз Фите Вульф

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