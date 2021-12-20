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Боррель обвинил РФ в давлении при помощи энергетики для сертификации "Северного потока 2"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В условиях чрезвычайно высоких цен на энергоносители Россия пытается оказывать давление на Европу, чтобы добиться сертификации проекта газопровода "Северный поток 2", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Россия использовала энергетику в качестве инструмента политического влияния", - написал он в своем блоге.

Он добавил: "И хотя она, строго говоря, выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие рассматривают ее нынешний отказ увеличивать объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие "Газпрому", как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования "Северного потока 2"".

Боррель отметил, что Еврокомиссия "не считает это проект приоритетным", он должен соответствовать требованиям европейских нормативных актов, продолжает оставаться предметом обсуждения.

В связи с этим он подчеркнул: "Солидарность - это улица с двусторонним движением. Никто не может повысить свою собственную безопасность, не принимая во внимание безопасность всего Союза, что должно быть основным принципом, чтобы сделать ЕС сильнее и противостоять попыткам разделить нас".

На прошлой неделе по второй нитке газопровода были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля его целостности.

Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.

Первую нитку "Северного потока 2" заполнили техническим газом и подготовили к работе в октябре.

Федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur 16 ноября временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов. Заявку на сертификацию подавала зарегистрированная в Швейцарии компания, а необходимо, чтобы она была зарегистрирована в ФРГ.

Агентство по регламенту должно принять решение в течение четырех месяцев. После вынесения заключения оно будет направлено в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть два месяца на рассмотрение, она может попросить продления еще на два месяца.

После того, как ответ от Еврокомиссии будет получен, у Федерального сетевого агентства будет еще два месяца на то, чтобы отреагировать.

Агентство рассматривает документы на сертификацию газопровода и его соответствие нормам газовой директивы ЕС.

Жозеп Боррель Северный поток 2 Россия

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