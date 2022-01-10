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ВТБ повысит ставки по ипотеке на 1 п.п. после декабрьского ужесточения ДКП

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ВТБ с 11 января повышает ставки по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,3% как для готового, так и строящегося жилья, говорится в сообщении второго по величине банка РФ.

"ВТБ принял решение повысить ставки по жилищным кредитам вслед за резким изменением ключевой ставки ЦБ РФ, которая по итогам 2021 года удвоилась и достигла 8,5% в конце декабря. При этом Банк России не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что вынуждает российские банки снова менять условия по кредитным продуктам", - пояснили решение в банке.

Последний раз ВТБ повышал ставки по большинству ипотечных программ 9 декабря. После этого ЦБ провел еще одно повышение ключевой ставки - сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых.

Рефинансирование в ВТБ ипотеки других банков с 11 января будет доступно под 10,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до этой даты, условия пересмотрены не будут, утвержденная ставка останется актуальной в течение срока действия решения.

Условия в рамках госпрограмм остаются без изменений. По "семейной" ипотеке ставка составит от 4,7% (от 4,3% в ДФО), по ипотеке с господдержкой - от 5,75%, по Дальневосточной ипотеке - 0,1%.

ВТБ напоминает, что в условиях, когда ипотечные ставки достигли двузначных значений, необходимо заранее принять решение о модернизации льготной ипотеки в 2022 году для поддержки социально значимых категорий населения (в том числе врачей и учителей), а также жителей моногородов. Решение этого вопроса будет во многом определять развитие рынка ипотечного кредитования в первой половине 2022 года, сказали в банке.

Сбербанк, как следует из информации на его сайте, пока не повышал ставки по ипотеке. Ставки по кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в крупнейшем банке РФ начинаются от 9,3%, рефинансирование ипотеки и других кредитов - от 9,6%.

ВТБ ЦБ РФ

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