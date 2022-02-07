Мосгорсуд признал законным арест предправления банка БКФ Миримской

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил решение Басманного суда об аресте предправления банка БКФ Ольги Миримской по делу о даче взятки следователю СК, сообщили в пресс-службе городского суда.

Апелляция защиты Миримской на решение об аресте была отклонена. Адвокаты указывали, что нет оснований содержать их подзащитную под стражей.

Басманный суд 17 декабря арестовал банкира до 15 февраля. Ей вменяют дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

Вместе с Миримской по этому делу был задержан и арестован бывший следователь подмосковного управления СКР Юрий Носов, его обвинили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

По данным защиты Миримской, ее обвиняют в передаче Носову взятки в 3 250 000 рублей. Следователь вел уголовное дело о похищении дочери предпринимательницы.

Миримская вину не признает и, как заявлял ее адвокат, считает свое уголовное преследование заказным. В частности, защита полагает, что следствие "ввели в заблуждение" бывшие мужья Миримской.

В 2015 году Миримская вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women, заняв 22-е место. Ее состояние тогда оценивалось в $100 млн.