Минпромторг по-прежнему ждет роста продаж автомобилей в 2021 году на уровне 5%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг по-прежнему ожидает роста автомобильного рынка России по итогам 2021 годана 5%, подтвердил в кулуарах съезда РСПП руководитель ведомства Денис Мантуров.

Месяцем ранее министр приводил прогноз по росту роста авторынка по итогам года на уровне 5-6%.

В начале июня, министерство озвучивало прогноз, по которому продажи легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в России в 2021 году могут достигнуть 1,76 млн единиц, что соответствует росту к уровню 2020 года примерно на 5%.

Недавно Ассоциация европейского бизнеса представила данные, согласно которым продажи легковых автомобилей и LCV в России в ноябре продолжили снижение, упав на 20,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 125 470 штук.

В целом в январе-ноябре текущего года в стране было продано 1 439 045 автомобилей, что выше показателя за тот же период 2020 года на 6,9%. Рост связан с позитивной динамикой первого полугодия, сменившей пятимесячное падение. И, как прогнозирует АЕБ, цифры по итогам декабря и в начале следующего года могут ухудшится.

"Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - говорил глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель в начале декабря.