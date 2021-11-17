Минпромторг сохранил прогноз о росте российского авторынка на 5-6%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг, несмотря на дефицит полупроводников, сохраняет прогноз от середины года по росту продаж автомобилей на российском рынке в 2021 году на 5-6%, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

В июне министерство издало прогноз, по которому продажи легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в России по итогам года могут достигнуть 1,76 млн единиц, что на 5% больше, чем в 2020 году. Прогноз был дан на фоне сильных результатов восстановительного роста авторынка во II квартале.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-июнь 2021 года в России было продано 870 749 легковых автомобилей и LCV (+36,9% к тому же периоду 2020 года и +5,1% к 2019 году) По итогам полугодия АЕБ повысила прогноз рынка, допустив его рост к 2020 году на 9,8%, до 1,756 млн автомобилей.

Однако уже в июле тренд на рынке сменился на отрицательный на фоне мирового дефицита чипов, падение постепенно разогналась до двузначного.

"Когда был рост в 40%, в 30%, потом началось снижение, я понимал, что это все равно приведет в итоге к меньшим объемам к концу года. Поэтому с точки зрения прогноза - я сохраняю (прогноз по объемам продаж на российском авторынке - ИФ) 5-6%", - сказал Мантуров журналистам.

Комментируя прогнозы Минпромторга относительно объемов производства в автопроме в 2021 году, Мантуров сказал: "По разным секторам по-разному: по грузовикам выше, по легковым в итоге будет чуть ниже, чем, соответственно, мы видим это сегодня - я думаю, что это будет около 10% к 2020 году".

По данным Росстата, за 9 месяцев в России было выпущено 1,022 млн легковых автомобилей (+20,5% к соответствующему периоду 2020 года и, исходя из данных Росстата за прошлые периоды, -7,1% к январю-сентябрю докризисного 2019 года)