Боррель заявил, что ЕС нужны конкретные действия в отношении РФ по украинской проблеме

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз един в мнении, что для сдерживания политики России в отношении Украины необходимы конкретные действия, а не только заявления, отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Что касается Украины, то все согласились с тем, что сейчас самое время проявить твердость и единство, чтобы предотвратить возможные дальнейшие действия России", - написал он в своем блоге.

Он подчеркнул: "Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчеты российского руководства, и именно поэтому важно, что лидеры ЕС решили продлить существующие экономические санкции (против России - ИФ) и предупредили, что любой шаг России против Украины будет иметь тяжелые последствия".

По его словам, "конечные намерения России неясны, за исключением того, что она стремится угрожать и ослаблять Украину". Поэтому в таких условиях "мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему".

Он отметил, что нельзя исключать того, что Россия постарается "использовать этот кризис в качестве рычага для достижения своей заявленной цели по изменению структуры безопасности в Европе, исключая европейцев из дискуссий" по украинскому вопросу и гарантиям безопасности.

"Но мы знаем, что наши американские союзники не попадутся в эту ловушку", - подчеркнул Боррель.

Он также указал, что Евросоюз должен стать одним из участников предложенных Россией Соединенным Штатам переговоров по гарантиям безопасности.

"Министерство иностранных дел России в пятницу опубликовало проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - подчеркнул он.

По его словам, "дипломатия работает лучше всего, если она осуществляется в партнерстве с другими".