Repsol завершила ликвидацию своей российской "дочки"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российская "дочка" испанской Repsol - ООО "Репсол е энд п Евразия" (Repsol E&P Eurasia) - с 15 октября ликвидирована, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ. Как сообщалось ранее, решение о ликвидации "Репсол е энд п Евразия" было принято 15 марта.

Основными видами деятельности компании числились добыча нефти и попутного нефтяного газа, предоставление услуг в этой области, а также транспортировка по трубопроводам нефти и нефтепродуктов.

Repsol E&P Eurasia владела всего одной лицензией - на участок Салымский-6. В 2012 году он числился в перечне участков Минприроды, которые выдавались недропользователям для геологического изучения за свой счет, его ресурсы (по старой классификации) по D1 оценивались в 14,5 млн тонн, D2 - 0,5 млн тонн. "Дочка" Repsol получила лицензию на Салымский-6 в марте 2017 года, уже в октябре того же года срок ее действия истек.

За годы своего существования (с 2010 года) компания ни разу не получила чистой прибыли. Максимальный годовой убыток был зафиксирован по итогам 2016 года - он составил 681 млн рублей. Данные о выручке есть только за 2012 и 2020 годы - тогда компания получила 16,6 млн рублей и 2,45 млн рублей соответственно.

В мае 2021 года стало известно, что Repsol договорилась с Alliance Oil Эдуарда Худайнатова о продаже своей доли - 49% - в их совместном предприятии в России - AR Oil&Gas B.V. (AROG, Нидерланды). На балансе AROG числятся такие структуры, как "Санэко" (Самарская область) и "Татнефтеотдача" (Татарстан).

Согласно стратегии Repsol, компания планирует сократить количество стран присутствия с 26 до 14 в следующие пять лет.

Пока Repsol продолжает работать в России через два СП с "Газпром нефтью" - АО "Евротэк-Югра" и "АСБ Гео", которые занимаются геологоразведкой в ХМАО. В этих совместных проектах Repsol участвует через свои дочерние компании Repsol Exploracion Karabashsky (Нидерланды) и Repsol Exploracion (Испания).

В середине 2020 года на фоне пандемии Repsol приняла решение, что не будет участвовать в проекте на полуострове Гыдан, где планировалось СП с "Газпром нефтью" и Shell. Речь шла о проекте "Енисей" на севере Красноярского края, в котором сейчас у "Газпром нефти" и Shell по 50%.