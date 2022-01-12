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"Газпром нефть" планирует в I кв. выкупить у испанской Repsol доли в двух СП

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" планирует в I квартале 2022 года завершить выкуп у испанской Repsol долей в двух совместных предприятиях, рассматривает варианты развития активов, в том числе за счет привлечения другого партнера. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе "Газпром нефти" в ответ на соответствующий запрос.

"Газпром нефть" приобретает доли Repsol в двух совместных предприятиях "Евротэк-Югра" и "АСБ ГЕО", консолидируя 100% активов. Завершение сделок планируется в I квартале 2022 года. "Газпром нефть" прорабатывает различные сценарии дальнейшего развития активов, в том числе с привлечением другого партнера", - отметили в пресс-службе.

"Евротэк-Югра" является владельцем шести лицензий на геологическое изучение, разведку и добычу в Ханты-Мансийском автономном округе, в том числе - на разработку месторождений им. Рауля-Юрия Эрвье и им. Белкина. "АСБ-Гео" владеет лицензией на геологическое изучение участка "Карабашский-10" в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщала, что Repsol на фоне изменения глобальной стратегии уходит из РФ. Компания продаст свои доли в нефтяных активах "Евротэк-Югра" и "АСБ Гео" российскому партнеру - "Газпром нефти". Сумма сделки, скорее всего, будет символической.

Как отмечал "Коммерсантъ", Repsol - первая иностранная компания, которая выходит из российских активов под лозунгом декарбонизации. Прежде западные мейджоры ограничивали инвестиции в РФ из-за санкций США и ЕС. Однако слабая экономика бизнеса в России тоже повлияла на решение испанской компании.

Repsol Газпром нефть

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