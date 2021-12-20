"Ренессанс страхование" рассчитывает провести SPO через год после IPO

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Ренессанс страхование", которое в октябре этого года разместило акции на Московской бирже, рассчитывает провести SPO через год после первичного предложения, рассказал в интервью "Интерфаксу" президент и председатель совета директоров компании, ее совладелец Борис Йордан.

Первоначально структура IPO страховщика предполагала не только первичный, но и вторичный компоненты: планировалось, что действующие владельцы часть своих акций продадут. Однако от вторичного компонента при проведении IPO в итоге было решено отказаться, средства в сделке привлекала только сама компания.

"Вторичный компонент присутствовал, поскольку банки предполагали увеличить продажи и ликвидность акций за счет его включения. Мы как акционеры убедили банки, что сможем сделать IPO без этого, и выйти на SPO, c учетом планируемых M&A, через год, но уже после переоценки (компании рынком - ИФ)", - сказал Йордан.

Также он сообщил агентству, что опцион на доразмещение в объеме 10% от базового объема IPO не был реализован.

"Ренессанс страхование" - первая российская страховая компания, которая провела IPO. Характеризуя выбор периода для сделки, Йордан отметил, что "2021 год - вполне подходящее для этого время".

"Экономическое положение в стране, с точки зрения макроэкономических факторов, к моменту IPO оценивалось как хорошее. Уровень госдолга - один из самых низких в мире, рынок стабильный, рубль сильный, цены на нефть, газ, металлы - все на высоких отметках, привлекая внимание инвесторов, в том числе международных, к российским рынкам", - продолжил он.

"Мы приняли решение не идти на рынок по оценкам финтех-компании, несмотря на то, что "Ренессанс страхование" на 100% диджитал-компания. Нам показалось правильным использовать оценки, которые применяются на рынке для европейских традиционных страховщиков - то есть от 8 до 10 раз в мультипликаторах прибыли. В результате сделка IPO прошла успешно. Если компания выходит по традиционной для страховщиков оценке на IPO, а в перспективе сможет доказать, что является финтех-компанией, ее акции смогут торговаться с мультипликаторами к прибыли уже не 8-10 (раз - ИФ), как при размещении, а 20-25 - как в группе финтех-активов. Инвесторам это может дать удвоение их вложений, а сама компания при этом получила инвестиции, необходимые для развития. Для нас это и есть факторы успешного IPO", - прокомментировал Йордан логику подготовки и организации размещения.

Компания провела IPO в конце октября на Московской бирже. Размещение прошло по нижней границе диапазона - 120 рублей за акцию. Компания разместила 147 272 727 новых акций на 17,7 млрд рублей, ее капитализация с учетом привлеченных средств составила 66,8 млрд руб. (чуть меньше $0,95 млрд).

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступили Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.

Free float по итогам IPO составил около 24%, доля Sputnik Group Йордана и партнеров составляет 38,3%, у Baring Vostok - 13,7%, компания Романа Абрамовича владеет 9,7%, его партнеры Александр Абрамов, Александр Фролов и Андрей Городилов контролируют соответственно 7%, 3,5% и 3,2%.

Компания и ее акционеры взяли на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.