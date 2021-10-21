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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Абрамович купил акции "Ренессанс страхования" на 1,6 млрд рублей в ходе IPO

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Роман Абрамович, который весной вошел в состав совладельцев "Ренессанс страхования", не только не продавал свои акции в ходе IPO, но и купил часть вновь выпущенных, что позволит ему сохранить долю в компании почти неизменной по итогам размещения.

Компания Абрамовича Centimus Investments Limited, владевшая 9,99% компании до IPO, приобретает в ходе сделки 13 млн 290 тысяч новых акций, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итоговыми материалами организаторов IPO. Исходя из цены размещения - 120 рублей за акцию - Centimus заплатит около 1,6 млрд рублей.

Приобретаемые компанией Абрамовича акции - это около 9% от базового объема IPO. Соответственно, доля Centimus после сделки практически не размоется и составит 9,73%.

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Мосбиржа Ренессанс Страхование Роман Абрамович Centimus Investments Limited

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