"Ренессанс страхование" в рамках IPO разместило акции по нижней границе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Ренессанс страхование" подвело итоги IPO: как и ожидалось, компания размещает акции по нижней границе ценового диапазона, привлекая по итогам сделки изначально запланированные $250 млн.

Цена размещения установлена на уровне 120 рублей за акцию, говорится в сообщении "Ренессанс страхования". Компания размещает 147 272 727 новых акций на 17,7 млрд рублей, ее капитализация с учетом привлеченных средств - 66,8 млрд руб. (чуть меньше $0,95 млрд). Торги акциями компании на "Московской бирже" с тикером RENI начнутся 21 октября.

Компания объявила предварительные параметры предстоящего IPO 11 октября, ценовой диапазон был установлен от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию. Планировалось, что торги начнутся 20 октября, однако прайсинг и подведение итогов IPO были сдвинуты на день.

Изначально предполагалось, что сделка будет включать первичный и вторичный компонент: общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывала получить до 18 млрд рублей, продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей (без учета опциона в целях стабилизации). В итоге от полноценного вторичного компонента в ходе формирования книги заявок было решено отказаться - остался только первичный на $250 млн плюс опцион на доразмещение в размере до 10% от базового объема сделки. В среду утром организаторы сообщили потенциальным инвесторам, что размещение может пройти по цене 120 рублей за акцию.

Продающими акционерами должны были выступить Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" (чьими основными бенефициарами являются Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd Александра Абрамова, Bladeglow Limited Александра Фролова, а также Андрей Городилов (член команды Романа Абрамовича, который также является акционером страховщика, контролируя 9,99%). В итоге они лишь предоставят акции для опциона доразмещения (до 14,727 млн акций).

Если планы действующих акционеров "Ренессанс страхования" в ходе букбилдинга изменились, то сама компания привлекла ровно столько, сколько рассчитывала: еще до официального запуска сделки источники "Интерфакса" называли $250 млн целевым объемом привлечения для страховщика от IPO.

Сейчас уставный капитал "Ренессанс страхования" состоит из 409,7 млн обыкновенных акций, перед IPO компания зарегистрировала в ЦБ допвыпуск на 30,5% увеличенного капитала (180 млн акций). Free float по итогам IPO составит от 26,44% до 29,1% при условии реализации опциона.

Компания и ее акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", старший букраннер - BCS Global Markets, совместные букраннеры - "Ренессанс Капитал", Сбербанк, Тинькофф и Sova Capital.

"Ренессанс страхование" стала первой российской страховой компанией, которая провела полноценное международное IPO. Установив конкурентную цену предложения, мы создали существенный задел для долгосрочного роста капитализации и акционерной стоимости", - заявил президент и председатель совета директоров компании Борис Йордан, процитированный в сообщении.

ПАО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности - страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц.

Чистая прибыль "Группы Ренессанс страхование" и ее "дочек" по МСФО в 2020 году выросла на 12,8% по сравнению с 2019 годом, до 4,7 млрд рублей. Общая сумма страховых премий составила почти 82,8 млрд рублей, увеличившись на 15,4%. В частности, премии по договорам страхования жизни достигли 44 млрд рублей (+47%).

Ранее, анонсируя IPO, компания заявила, что будет стремиться выплачивать в виде дивидендов не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат акционерам будут приниматься с учетом потребностей группы в инвестициях с целью развития бизнеса (включая M&A), достижения ключевых целей стратегии и необходимости соблюдения регуляторных требований, в том числе в отношении достаточности капитала.

Привлеченные на фондовом рынке средства компании благодаря размещению первичных акций будут использованы "для ускорения развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие стоимость компании".