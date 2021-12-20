В ЦБ сообщили, что прототип платформы цифрового рубля готов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Прототип платформы цифрового рубля готов, пилотирование операций с ним начнется в январе, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Прототип платформы цифрового рубля готов. Сразу после январских праздников мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками", - сказала Скоробогатова.

Ранее сообщалось, что тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов на протяжении всего 2022 года. В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы (между физлицами). На втором этапе предполагается подключить к платформе Федеральное казначейство, запустить смарт-контракты и операции С2B, B2C (между физлицами и юрлицами), B2B (юрлицами), C2G, G2C, G2B, B2G (между гражданами, юрлицами и государством).

В дальнейшем ЦБ планирует обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту, дать возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам. Кроме того, к платформе предполагается подключить финансовых посредников (НППУ), финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и др.), а также внедрить офлайн-режим.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.