ЦБ в перспективе хочет обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в перспективе планирует обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту, дать возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам, говорится в проекте "Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов" ЦБ.

Кроме того, согласно проекту, регулятор планирует подключить финансовых посредников (НППУ), финансовую инфраструктуру (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и др.), а также внедрить офлайн-режим.

Первый этап тестирования платформы цифрового рубля предполагается запустить в 2022 году. В рамках него планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы (между физлицами). На втором этапе предполагается подключить к платформе Федеральное казначейство, запустить смарт-контракты и операции С2B, B2C (между физлицами и юрлицами), B2B (юрлицами), C2G, G2C, G2B, B2G (между гражданами, юрлицами и государством).

ЦБ в июне 2021 года сформировал первую пилотную группу по тестированию цифрового рубля. Разработку прототипа платформы регулятор планирует завершить в декабре 2021 года, начать тестирование - в январе 2022 года. Предполагается, что тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов на протяжении всего 2022 года.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.