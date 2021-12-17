Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Нефть Brent подешевела до $74,3 за баррель после роста цен накануне

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущих торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 по московскому времени составляет $74,3 за баррель, что на $0,72 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,14 (1,5%) - до $75,02 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,6 за баррель, что на $0,78 (1,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $1,51 (2,13%) и составила $72,38 за баррель.

Поддержку рынку накануне оказали общее увеличение аппетита к риску на мировых рынках благодаря решениям Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные о более существенном, чем ожидалось, снижении запасов нефти в США.

ЭкономикаВ МЭА сочли, что "омикрон" лишь временно замедлит восстановление спроса на нефтьЧитать подробнее

Между тем в пятницу трейдеры начали переоценивать прогноз спроса на фоне роста количества заражений коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

В Великобритании в четверг выявили более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом, что является максимальным с начала пандемии суточным показателем. Это почти на 10 тыс. больше зафиксированного накануне предыдущего рекордного прироста.

Еще две недели назад этот показатель находился на отметке около 53 тыс. Для сравнения, до этого рекордный показатель фиксировали в начале января, он составил около 67,7 тыс. случаев инфицирования.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее предупредило, что рост числа заражений коронавирусом ударит по мировому спросу на нефть в период ожидаемого роста запасов.

нефть

Новости по теме

Новости

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

"Газпром" со второй попытки заказал прокачку по "Ямалу-Европе" на пятницу

"Газпром" не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на пятницу

Цена на газ в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании холодов

Цена на газ в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании холодов

Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год

Google обяжут заплатить до 1 млрд руб. при отказе от разблокировки "Царьграда" на YouTube

Минпромторг заявил, что новых соглашений о сдерживании цен на продукты не потребуется

Минпромторг заявил, что новых соглашений о сдерживании цен на продукты не потребуется

Цены на нефть выросли более чем на 1% после публикации данных Минэнерго США

Цены на нефть выросли более чем на 1% после публикации данных Минэнерго США

Китайские кредиторы Evergrande подали к ней иски на сумму более $13 млрд

"Яндекс Банк" возглавил бывший зампред банка "ДОМ.РФ"

Apple отложила на неопределенный срок возврат сотрудников в офис

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });