Молдавия перечислила "Газпрому" аванс за декабрь

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Молдавия осуществила авансовый платеж "Газпрому" за декабрь 2021 года, сообщил глава правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в первой половине декабря. Таким образом, мы выполнили свои договорные обязательства, которые предусматривают, что до 20 числа каждого месяца мы должны сделать авансовый платеж за текущий месяц", - написал Чебан в фейсбуке в понедельник.

"Возможные риски и проблемы были вовремя и эффективно нивелированы и разрешены благодаря слаженным действиям команды "Молдовагаз" и всех вовлеченных в ситуацию сторон", - подчеркнул он.

Чебан поблагодарил потребителей, включая экономических агентов, "большинство из которых не просто оплатили текущие поставки, но и откликнулись на просьбу по возможности перечислить деньги за первую половину декабря".

"Это позволило нам своевременно расплатиться с ПАО "Газпром" и, тем самым, сохранить функциональность газовой системы Молдавии", - отметил Чебан, пообещав сделать "все возможное, чтобы и впредь гарантировать бесперебойность поставок природного газа".

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября. Он предусматривает специальную формулу формирования цены, которая выгодна Молдавии, так как цена существенно ниже рыночной (в настоящее время - около $450 за 1000 куб. метров). При этом, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил Молдавии отключением газа в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаза", так как предприятие покупало газ по $790, а потребители платили по старому тарифу в $150 за тысячу кубометров газа.

В октябре "Молдовагаз" покупала газ по временному контракту, по ценам международного рынка. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза.

В ноябре образовавшаяся задолженность по оплате газа была погашена благодаря вмешательству правительства Молдавии, которое выделило "Молдовагазу" деньги из бюджета в счет погашения исторического долга госпредприятия Termoelectrica.