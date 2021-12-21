"Роснефть" начала строить металлургический завод в Приморье

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что приступила к строительству Приморского металлургического завода (ПМЗ) в бухте Суходол вблизи города Большой Камень.

Проект реализуется в соответствии с поручением президента Владимира Путина обеспечить судоверфь "Звезда" в Большом Камне крупноформатным стальным листом. По информации компании, уже разработано технико-экономическое обоснование проекта, ведутся работы по выбору оптимальной схемы расположения производства.

"Роснефть" рассматривала несколько вариантов конфигурации будущего металлургического производства.

"В результате выбран максимально эффективный проект производительностью 1,5 млн тонн в год, который включает в себя две очереди: сталепрокатное производство (прокатный стан 5000) и трубопрокатное производство (трубный стан)", - сообщила компания.

Завод будет выпускать стальной, в том числе крупноформатный, листовой прокат (до 4,2 метра шириной и до 24 метров длиной), а также трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме 200-220 тыс. тонн в год.

Потребности судоверфи "Звезда" составят в 2024 году 350 тысяч тонн металла, оставшаяся продукция будет направлена потребителям Дальневосточного региона и на экспорт, отмечается в пресс-релизе.

ССК "Звезда" - единственная в настоящее время судоверфь в России, которая строит суда по технологии крупноблочной сборки с помощью кранов "Голиаф" грузоподъемностью 1,2 тысячи тонн. Использование крупноформатного стального листа является ключевым звеном в технологическом процессе судостроительного комплекса. Лист длиной 24 метра позволяет кратно уменьшить количество сварных швов при формировании корпуса судна, что может снизить стоимость работ, повысить прочность конструкции и увеличить скорость строительства.

Для завода потребуется построить морской причал, автомобильную и железную дорогу, жилье для сотрудников и протянуть коммуникации. Общая потребность предприятии в электроэнергии составляет 120 МВт. На новом производстве будут работать порядка 1,5 тысячи человек.

Консорциум по строительству судоверфи "Звезда" 30 декабря 2020 года учредил юридическое лицо для будущего метзавода - ООО "Приморский металлургический завод". "Приморский металлургический завод" и "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ) подписали в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) инвестиционное соглашение по строительству производства.

Сообщалось, что завод разместится на территории бухты Суходол, в 5 км от города Большой Камень - в непосредственной близости от судостроительного комплекса "Звезда".

Сейчас на "Звезду" поставляется российская сталь, а также сталь из Китая и Южной Кореи.

ССК "Звезда" создается на базе Дальневосточного завода "Звезда" консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом порядка 30 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов.