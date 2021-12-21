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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Газпром" опять не бронировал "Ямал-Европу" на следующий день в ходе регулярной сессии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" опять не делал бронирования мощностей польского участка газопровода "Ямал-Европа" на следующий день в ходе регулярной сессии, свидетельствуют итоги аукциона, которой только что завершился на специализированной площадке GSA Platform.

С таким же, нулевым исходом завершилась регулярная сессия бронирования днем ранее; также мощности не были забронированы и в ходе дополнительной ночной сессии.

В результате во вторник газопровод "Ямал-Европа" остановился и перешел в реверсный режим - сейчас по нему газ качается из Германии в Польшу. Оператор германского участка газопровода - компания Gascade, реагируя на широкий общественный резонанс, выпустила специальный вопросник относительно работы газопровода в реверсном и переменном режиме.

На остановке газопровода и ожиданиях более сильных морозов в Европе спотовая цена в Европе взлетела до ранее невиданных уровней - 187,47 евро за МВт.ч, то есть $2189 за тысячу кубометров.

Относительно ситуации с бронированием "Ямала-Европы" в понедельник и во вторник в управлении информации ПАО "Газпром" журналистам заявили: "Газпром" осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами".

Спрос на газ в Европе страдает от заоблачных цен (цена газа с поставкой во вторник на хабе TTF - $1732 за тысячу кубометров).

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. Как показали события последних дней, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу. В некоторые дни "Газпром" бронировал мощности не на регулярной сессии (заканчивается в 19:00 по Москве), а на дополнительной (завершается в 04:30 следующего дня). Кроме того, "Газпром" начал использовать краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн куб. м в сутки). Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

Газпром Ямал-Европа

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