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Что произошло за день: вторник, 21 декабря

Распространение "омикрона" в России, итоговая коллегия Минобороны РФ и продление ареста ректору "Шанинки"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявили уже 41 случай инфицирования "омикроном". Все пациенты находятся в стационарах, их состояние стабильное. В Минздраве сообщили, что основные симптомы нового варианта коронавируса - першение в горле и мышечные боли. Всего за сутки коронавирус выявили у 25 907 человек.

- Транзит газа по "Ямалу-Европе" остановился и перешел в реверсный режим. На этом фоне цены на газ в Европе превысили $2000 за тысячу кубометров - это абсолютный рекорд за всю историю торгов. В Кремле заявили, что остановка подачи газа через "Ямал-Европу" - сугубо коммерческая история, не связанная с ситуацией вокруг "Северного потока 2". Между тем во вторник "Газпром" снова не бронировал мощности в ходе регулярной сессии.

- Прошла итоговая коллегия Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что армия справилась с пандемией, а доля современных вооружений в ядерных силах РФ превысила 89%. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о перевооружении первого полка в России на комплекс "Авангард", а также о завершении работы по созданию двух военных баз в Арктике. По его словам, морские гиперзвуковые ракеты "Циркон" начнут серийно поставляться в 2022 году.

- Мосгорсуд оставил в СИЗО ректора "Шанинки" Сергея Зуева. В ГУ МВД Москвы заявили, что следствие готово обеспечить Зуеву, перенесшему за год три операции на сердце, обследование и медпомощь. Ранее в декабре президент РФ Владимир Путин в беседе с членами СПЧ сказал, что не видит необходимости держать подсудимого под арестом.

- Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий полицейских. Они получат право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий. Закон также уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.

- В Томске произошел крупный пожар в гипермаркете "Лента". Огонь охватил всю площадь здания - 5200 квадратных метров, провалилась крыша и частично обрушились стены. Пожар привел к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Никто не пострадал. Подозреваемый в поджоге задержан - это местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

- Арестованный в США российский бизнесмен Олег Никитин вернулся на родину. Владелец и глава российской компании "КС Инжиниринг" был взят под стражу в 2019 году за попытку обойти санкции на поставки оборудования.

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