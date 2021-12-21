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Segezha закрыла сделку по покупке сибирских лесопромышленных активов Bonum

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Подконтрольная АФК "Система" Segezha Group закрыла сделку по приобретению 100% ООО "Интер Форест Рус" у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева.

Ожидается, что консолидация активов завершится до конца текущего года, говорится в сообщении Segezha.

"В результате сделки холдинг укрепит свои позиции лидера по производству пиломатериалов в России и Европе. Он также войдет в десятку ведущих мировых компаний в этом сегменте", - отмечается в пресс-релизе.

О покупке у Bonum 100% акций холдинговой компании ООО "Интер Форест Рус" Segezha сообщила в октябре этого года. Сумма сделки составит $515 млн.

В холдинг "Интер Форест Рус" входят иркутские АО "ЛДК Игирма" и ООО "Транс-сибирская лесная компания", красноярское ООО "Приангарский ЛПК", а также более 20 компаний в сегментах владения лесным фондом, логистики и операционной деятельности. Компания владеет 10,9 млн куб. м лесосеки в Иркутской области и Красноярском крае.

В результате сделки лесная аренда Segezha составит 16 млн га, а расчетная лесосека практически удвоится - до 23,6 млн куб. м. Мощности группы по производству пиломатериалов увеличатся почти вдвое - до 3 млн 221 тыс. куб. м, по выпуску пеллет - в 1,8 раза, до 380 тыс. тонн. Одновременно примерно на 20% расширятся мощности компании по производству фанеры - на 35-40 тыс. куб. м, до 232 тыс. куб. м.

Со сделкой по покупке "Интер Фореста" увязаны планы по наращиванию Bonum доли в Segezha с нынешних 4,6% до около 13%. Акции должна продать АФК "Система" на сумму $150 млн. Точный размер пакета, отчуждаемого АФК в адрес Bonum, будет определен на дату закрытия сделки исходя из курса доллара США к рублю РФ и средневзвешенной биржевой цены одной акции Segezha за шесть месяцев, предшествующих дате заключения соглашения.

Segezha Group Bonum Capital АФК Система Интер Форест Рус

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