"Газпром нефть" ждет в 2022 году роста добычи больше чем на 10%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" ожидает в 2022 году роста добычи более чем на 10%, сообщил на встрече с инвесторами финансовый директор компании Алексей Янкевич.

Он отметил, что это будет самый высокий рост за историю "Газпром нефти", он будет органическим как за счет активного бурения на существующих проектах, так и за счет новых проектов.

Янкевич сообщил, что "Газпром нефть" подготовила новую версию стратегии, которая в ближайшее время будет принята советом директоров.