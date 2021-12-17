Глава "Газпром нефти" заявил о необходимости донастройки демпфера на нефтепродукты

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Донастройка демпфера на нефтепродукты нужна, чтобы продажи топлива на АЗС стали рентабельными и начались инвестиции в этот бизнес, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Демпфер - достаточно сложный механизм. Он был создан под одни макроусловия, сейчас меняется ситуация, и демпфер требует определенной донастройки. Эти настройки необходимы, потому что розничный бизнес является слишком низкомаржинальным - маржа может быть в районе нуля, может быть и отрицательной. Если вертикально интегрированные нефтяные компании могут не обращать на это внимание, хотя это, конечно, неправильно, то для независимых автозаправочных станций этот факт является большой проблемой и сдерживает их от дальнейших инвестиций в развитие этих АЗС", - сказал Дюков.

"Донастройка демпфера необходима для того, чтобы сделать розничный бизнес рентабельным и обеспечить инвестиции в этот бизнес. Та донастройка, которая должна быть произведена в начале следующего года, то, что мы видим на данный момент, позволит эту задачу решить" - добавил он.

Как сообщалось, весной 2021 года из-за роста оптовых и розничных цен на нефтепродукты уже была проведена корректировка демпфера на топливо. Однако цены продолжали расти весь год, и осенью по итогам ряда совещаний у вице-премьера РФ Александра Новака вновь было решено обсудить корректировку демпфера.