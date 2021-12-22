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"Газпром нефть" в 2022 г. собралась на 50% увеличить активность в бурении

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" планирует в 2022 году увеличить свою активность в области бурения относительно 2021 года на 50%. Об этом сообщил в интервью журналу "Газпром" глава дирекции по добыче ПАО "Газпром нефть" Сергей Доктор.

"Мы уже подобрали и обсчитали все необходимые скважины. Нам, наверное, проще, чем некоторым другим компаниям, так как за последние пять лет мы достигли уникального для отрасли коэффициента успешности бурения, подняв его до 98%", - сказал он.

По словам Доктора, "Газпром нефть" практически полностью восстановила объемы добычи (с учетом квот ОПЕК+). "Сейчас у нас практически нет остановленного фонда скважин. Квоты на следующий год подразумевают увеличение добычного потенциала относительно докризисных показателей", - отметил он.

Комментируя развитие компании в Арктике, топ-менеджер отметил: "Сейчас мы хорошо понимаем, как осваивать сухопутную часть Арктики. Притом соблюдая не только принцип эффективности, но и безопасности. В области шельфа стоит разделить вопрос на две части: освоение мелководного и глубоководного. На мелководном шельфе у нас есть все необходимые компетенции и технологии. Мы уже сейчас готовы обеспечить не только добычу, но и эффективную логистику сырья потребителям. Привлекательность же глубоководного шельфа зависит от величины открытий. Еще раз подчеркну, что Арктика – это важное направление. По мере развития отрасли для России откроются новые ниши и возможности. Если не заниматься шельфом, то мы сами ограничим свой потенциал роста".

Газпром нефть

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