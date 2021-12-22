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"Ростелеком" купил провайдера MVNE-платформы за 1,7 млрд рублей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Ростелеком" сообщила, что приобрела 100% долей ООО "ТВЕ-Телеком" - провайдера MVNE-платформы, позволяющей создавать виртуальных мобильных операторов и управлять их продуктами и сервисами.

Сумма сделки составила 1,7 млрд рублей, ее окончательный размер будет зависеть от исполнения будущих KPI, отмечается в сообщении.

"Сделка позволит ГК "Ростелеком" увеличить темпы роста бизнеса MVNO (mobile virtual network operator, виртуальный сотовый оператор - ИФ) за счет создания на базе "ТВЕ-Телеком" единого контура по развитию виртуальной среды под управлением Tele2 (принадлежит "Ростелекому" - ИФ) независимо от сторонних решений и третьих лиц", - отмечается в сообщении.

ООО "ТВЕ-Телеком" войдет в состав группы "Ростелеком" как отдельное дочернее общество и станет центром компетенций по дальнейшему развитию и запуску новых MVNO проектов, уточняется в сообщении. Платформа ООО "ТВЕ-Телеком" уже используется Tele2 для обслуживания проектов MVNO c общей клиентской базой более 1 млн пользователей.

"По нашим оценкам, бизнес MVNO продолжит расти двузначными темпами в ближайшие несколько лет. Приобретение "ТВЕ-Телеком" - важная сделка, которая позволит укрепить позиции нашей компании в сегменте MVNO, сократить расходы на подключение новых виртуальных операторов и повысить удобство обслуживания партнеров", - заявил через пресс-службу гендиректор Tele2 Андрей Патока.

Ранее в декабре Tele2 одобрила двум своим "дочкам" - "Т2 Мобайл" и "Теле2-Санкт-Петербург" - приобретение 95% и 5% (соответственно) долей в ООО "ТВЕ-Телеком". Продавцом выступил Олег Братишко, который, по данным "СПАРК-Интерфакс", стал владельцем 100% ООО "ТВЕ-Телеком" в конце сентября 2021 года.

ООО "ТВЕ-Телеком" зарегистрировано в апреле 2017 года, является официальным партнером Tele2. На сайте "ТВЕ-Телеком" говорится, что компания принимала участие в запуске MVNO-операторов "ВТБ Мобайл", Eagle Mobile (виртуальный оператор Хабиба Нурмагомедова), "ТТК Мобайл", Virgin Connect. Выручка от продаж "ТВЕ-Телеком" в 2020 году составила 495,9 млн рублей, чистая прибыль - 231,6 млн рублей.

Ростелеком ТВЕ-Телеком Tele2 Андрей Патока Олег Братишко

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