Промсвязьбанк запустит виртуального сотового оператора на сети Tele2

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) запустит собственного виртуального оператора сотовой связи (MVNO) на сети Tele2. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали на ПМЭФ.

Как говорится в совместном пресс-релизе сторон, новый оператор будет работать под брендом "Мой оператор". Проект войдет в число небанковских сервисов группы ПСБ и начнет работу на сети Tele2 до конца 2024 года.

В рамках сотрудничества стороны разработают правила и принципы взаимодействия при продвижении услуг нового MVNO-проекта. Tele2 предоставит свою инфраструктуру для развития "Моего оператора" и поделится экспертизой по запуску уникальных и технически сложных продуктов, отмечается в сообщении.

Одна из основных целей создания виртуального оператора "Мой оператор" - предоставление клиентам ПСБ выгодных продуктовых предложений и скидок на сотовую связь.

"Крупные банки заняты развитием собственных экосистем, а мобильная связь становится связующим звеном между ее элементами и проявлением заботы о клиенте. С запуском своего оператора банки получают возможность увеличить сроки активности клиента в экосистеме в 4-5 раз", - заявил гендиректор Tele2 Антон Годовиков.

"Последние несколько лет рынок MVNO в России показывает уверенный рост как в динамике абонентской базы, так и с точки зрения прибыльности направления. Клиентская база виртуальных мобильных операторов в России ежегодно растет более чем в 2 раза, совокупная выручка банковских MVNO также выросла практически вдвое - до 15 млрд рублей. Все это говорит не только о востребованности продукта на рынке, но и высоком инвестиционном потенциале направления", - отметил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров.

Tele2 - один из крупнейших в России сотовых операторов, принадлежит "Ростелекому". Tele2 оказывает услуги в 69 регионах, к концу 2023 года абонентская база компании составила 48,1 млн пользователей (с учетом MVNO "Ростелекома").

В 2017 году оператор создал платформу MVNE (mobile virtual network enabler), которая позволяет сторонним компаниям, не обладающим своей телеком-инфраструктурой, запускать собственных виртуальных операторов на базе сети Tele2. Сейчас на сети компании работает более 20 виртуальных операторов, в том числе банковских ("Тинькофф Мобайл", "Сбер Мобайл", "ВТБ Мобайл", "Газпромбанк Мобайл"). На MVNO банков приходится более половины абонентов виртуальных операторов, оказывающих услуги на сети Tele2.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ по итогам первого квартала 2024 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".