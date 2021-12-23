Маск продал очередную порцию акций Tesla, общий объем превысил $15 млрд

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава Tesla Inc Илон Маск продал очередную порцию бумаг производителя электромобилей, в результате чего общий объем проданных им акций компании превысил $15 млрд.

Маск реализовал опционы на покупку более 2,1 млн акций Tesla, при этом продав более 934 тыс. бумаг стоимостью около $928,6 млн, говорится в документах для регуляторов.

Реализованные Маском опционы являются частью транша в размере около 23 млн, который истекает в августе 2022 года. Он реализовал около 21,3 млн опционов.

Маск 8 ноября создал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, или около 170,5 млн, стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а 10% от нее - почти в $21 млрд.

К настоящему моменту Маск продал около 14,8 млн акций, таким образом, ему нужно продать бумаги на сумму чуть более $2 млрд, чтобы выполнить обязательство, пишет The Wall Street Journal.

При этом за счет реализации опционов Маску теперь принадлежит еще большее количество акций, чем на момент опроса. Объем принадлежащих ему бумаг превышает 177 млн.

Ранее на этой неделе Маск заявил, что в текущем году заплатит налоги на сумму свыше $11 млрд, причем на эти цели он направит значительную часть средств, полученных от продажи акций.

Акции Tesla подешевели на 0,5% на дополнительных торгах в среду и выросли в цене на 43% с начала текущего года