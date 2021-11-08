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Пользователи Twitter решили, что Маск должен продать акции Tesla на $21 млрд

Таковы результаты инициированного самим бизнесменом опроса в соцсети

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава Tesla Inc. Илон Маск пообещал продать 10% принадлежащих ему акций компании, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter, и по результатам инициированного им в соцсети опроса должен продать бумаги на сумму около $21 млрд.

Порядка 58% из проголосовавших в Twitter более 3,5 млн пользователей поддержали продажу акций Маском, 42% проголосовали против.

"Я был готов принять любой исход голосования", - заявил Маск.

Маску принадлежит более 17% акций Tesla, и стоимость этой доли, по данным FactSet, составляет более $200 млрд. Продажа ее десятой части по цене на закрытие рынка в пятницу, составившей $1222,09, принесет главе Tesla порядка $21 млрд. За последние три месяца стоимость бумаг компании выросла на 75%.

Маск не получает денежную зарплату в Tesla, его вознаграждение состоит из опционов на акции, пишет The Wall Street Journal. Обычно он не продает акции компании, хотя в прошлом делал это, чтобы оплатить налоги на полученные ранее фондовые опционы.

На данный момент ни сам Маск, ни Tesla, не делали официальных заявлений о продаже акций главой компании. В настоящее время максимальная ставка на доход с прироста капитала в Штатах составляет 23,8%, и Конгресс рассматривает возможность ее повышения, поэтому момент для продажи акций Маском может оказаться довольно благоприятным.

Илон Маск Tesla

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