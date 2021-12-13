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Илон Маск стал "Человеком года - 2021" по версии журнала Time

Илон Маск стал "Человеком года - 2021" по версии журнала Time
Илон Маск
Фото: Joshua Lott/Getty Images

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Журнал Time назвал "Человеком года - 2021" Илона Маска, богатейшего человека в мире, основателя компании SpaceX и автомобильной компании Tesla.

"Он вырос в суровых условиях и был особенно умен ... 99,9% людей не справляются с такими ситуациями. Какой-то небольшой процент справляется с этим благодаря способности принимать важные решения под серьезным давлением и бесконечным стремлением изменить путь человечества", - отметил Антонио Грасиас, близкий друг Маска на протяжении двух десятилетий, который занимал места в советах директоров Tesla и SpaceX.

Автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей и оценивается в $1 трлн. Маск с чистым капиталом более $250 млрд является самым богатым частным лицом в истории, отмечается в статье.

Кроме того, по мнению журнала Time, четверо ученых – Каталин Карико, Барни Грэм, Киззмекию Корбетт, Дрю Вайсман совершили прорыв исключительной важности, внедрив инновационную и высокоэффективную платформу вакцин на основе мРНК, которая повлияет на здоровье и благополучие людей.

В прошлом году Журнал Time назвал "Человеком года - 2020" президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Илон Маск Time

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