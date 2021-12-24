"Газпром" четвертый день подряд не бронирует "Ямал-Европу"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" четвертый день подряд не выставляет заявки на бронирование польского участка газопровода "Ямал-Европа" в режиме "на следующий день" в ходе регулярной сессии, а также дополнительной ночной, свидетельствуют итоги аукциона, которой только что завершился на специализированной площадке GSA Platform.

С таким же нулевым результатом завершалась регулярная сессия бронирования три дня до этого; также мощности не были забронированы и в ходе дополнительных ночных сессий.

В результате во вторник газопровод "Ямал-Европа" перешел в реверсный режим - сейчас по нему газ качается из Германии в Польшу. Оператор германского участка газопровода - компания Gascade, реагируя на широкий общественный резонанс, выпустила специальный вопросник относительно работы объекта в реверсном и переменном режиме.

Относительно ситуации с бронированием "Ямала-Европы" в управлении информации ПАО "Газпром" журналистам на этой неделе заявили: "Газпром" осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами".

Ситуацию с бронированием на своей большой пресс-конференции комментировал и президент России Владимир Путин. По его словам, "Газпром" не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты - "компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку".

"Ямал-Европа" протяженностью 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021-го "Газпром" забронировал магистраль на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей).

В декабре концерн не стал бронировать газопровод на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. Как показали события последних дней, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу. В некоторые дни "Газпром" бронировал мощности не на регулярной сессии (заканчивается в 19:00 по Москве), а на дополнительной (завершается в 04:30 следующего дня). Кроме того, компания начала использовать краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны заказывать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн куб. м в сутки). "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.