Путин не исключил, что газ дорожает в Европе из-за спроса со стороны Украины

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спрос со стороны Украины может быть одним из слагаемых наблюдаемого взлета спотовых цен на газ в Европе, допустил президент РФ Владимир Путин.

В ходе большой пресс-конференции он отметил, что Киев принципиально получает газ не из России, а с Запада.

Он заявил, что "Газпром" на этой неделе не бронирует транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа", потому что покупатели не выставили заявок на покупку. При этом по "Ямалу-Европе" газ в настоящее время качается реверсом из Германии в Польшу. Когда из России шло больше газа - этот реверс был виртуальным, теперь же он стал реальным.

Путин не исключил, что реверсный поток газа из Германии в Польшу впоследствии может направляться на Украину, что и создает дефицит газа и рост цен в Европе.

"Они (покупатели из Германии - ИФ), поднабрав определенный объем, получив у нас на 5,6 млрд больше, чем присмотрено долгосрочным контрактами, теперь продают его. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объем - примерно 3 млн кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле. И может быть обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию", - посоветовал Путин.

"И вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, лучше бы осуществлять дальнейшие поставки в Европу, в ту же Федеративную Республику? И повлиять на цену на споте, потому что, чем больше продукта на рынке, тем цена будет меньше. Нет - туда начали качать. В обратную сторону. В этом проблема, при чем здесь "Газпром"? Так что пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют. И не думают, что они такие умные, проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться, а мы готовы помочь и делаем это", - добавил президент.

На вопрос на журналиста, виноват ли "Газпром" в дефиците газа в Европе, Путин сказал: "Конечно нет. Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову опять все поставить. Врут все время, вот поэтому тень на плетень наводят".

Президент РФ подчеркнул, что "Газпром" поставляет весь объем, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам. Более того, "Газпром" увеличил поставку в дальнее зарубежье, увеличивает и поставки в Европу.

"Официальные власти "кошмарят" свои нефтегазодобывающие компании, а те в свою очередь не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи - вот дефицит возник. Некоторые западные операторы хранят свой газ и в ПХГ на Украине начали активно его поднимать и использовать у себя в странах. Потому что поднятый газ из подземок стоит на порядок дешевле, чем на рынке покупать", - также заметил президент.