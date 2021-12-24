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"Газпром" модернизирует газопровод "Ямал-Европа" за время его простоя

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - На компрессорной станции "Смоленская" магистрального газопровода "Ямал-Европа" 24-25 декабря проводится обновление программного обеспечения. Об этом заявил "Газпром" в срочном сообщении для рынка.

В результате проводимых мероприятий мощность магистрали будет снижена на 40 млн куб. м в сутки с максимально возможных 163 млн куб. м.

Ранее сообщалось, что "Газпром" четвертый день подряд не бронирует "Ямал-Европу".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.

В настоящее время "Газпром" использует магистраль только для доставки газа в Польшу - на транспортировку в Германию компания заявок не выставляла. Западная часть газопровода работает в реверсном режиме, перекачивая газ из Германии в Польшу. Как прокомментировал 23 декабря президент РФ Владимир Путин, это может быть газ, закупаемый Украиной в Европе.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021-го "Газпром" забронировал магистраль на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей). В декабре концерн не стал бронировать газопровод на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования.

Газпром Ямал-Европа

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